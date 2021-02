Fotos incríveis do National Sony World Photography Awards 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos os anos, a Organização Mundial da Fotografia celebra as melhores imagens e fotógrafos do planeta com o Sony World Photography Awards . Em 2019, mostramos algumas das imagens incríveis da premiação geral, onde centenas de milhares de fotos enviadas foram reduzidas a apenas alguns vencedores.

Em 2020, a organização comemorou premiando os fotógrafos a nível nacional com os Prêmios Nacionais . Selecionamos 57 dessas imagens para mostrar os resultados de 190.000 inscrições de 63 países.

Este ano, 500 fotógrafos se inscreveram para mostrar suas habilidades e os resultados são igualmente impressionantes.

Autumn Float

Nome da imagem: Autumn Float

Nome do fotógrafo: Saowanee Suntararak

País: Tailândia

Ano: 2021

Tirada perto do Monte Fuji, no Japão, esta foto maravilhosa mostra uma folha solitária flutuando na terra com um pano de fundo surpreendente, tranquilo e sereno

"Temporada de outono no Lago Kawaguchi, no Japão. O Monte Fuji com folhas de outono é muito popular entre os fotógrafos e eu adoro tirar fotos nesta temporada também."

Teoria da Cor

Nome da imagem: Teoria da cor

Nome do fotógrafo: Azelda Olivier

País: África do Sul

Ano: 2021

Algumas das imagens inscritas para a premiação fazem parte de um projeto da própria artista. Nesse caso, costumava-se quebrar a norma dos estereótipos de gênero:

"Esta fotografia foi tirada para um projeto de teoria da cor; o objetivo desta fotografia era usar uma paleta de cores quentes. Meu objetivo era explorar mais as cores considerando seu significado socialmente construído. Rosa é uma cor frequentemente associada à feminilidade, e, por meio dessa imagem, tentei borrar as linhas entre estereótipos de gênero como esse. "

O sonho de um balo de ferro

Nome da imagem: Sonho de um balão de ferro

Nome do fotógrafo: Shai Apeloig

País: Suécia

Ano: 2021

Adoramos esta imagem do participante e vencedor sueco Shai Apeloig. Parece ser uma visão de outro mundo de uma bola de metal flutuando logo acima da superfície de uma paisagem desolada coberta de neve.

“Inspirado no movimento expressionista, tentei transmitir uma experiência subjetiva com esta imagem, ao invés de uma realidade objetiva. A imagem foi criada tirando fotos individuais de uma estrutura de ferro oxidado e recompondo-as posteriormente em uma imagem em forma de balão. Durante a produção , Gradualmente redescobri e recriei a composição. "

Vida difcil

Nome da imagem: Hard Life

Nome do fotógrafo: Naif Albugami

País: Arábia Saudita

Ano: 2021

Uma visão intrigante de um homem em um terno chique sentado tristemente em um carro enferrujado. A imagem é, na verdade, um comentário visual sobre as circunstâncias atuais:

"... Esta foto foi tirada para transmitir um sentimento de desespero e tudo o que temos na vida parou devido à pandemia."

Macaco de cauda longa

Nome da imagem: Macaco de cauda longa

Nome do fotógrafo: Yoganathan Yoke

País: Malásia

Ano: 2021

Uma foto simples, mas fantástica, de um macaco relaxando em uma árvore, mas olhando para cima de uma forma que faz parecer que está contemplando algum grande pensamento filosófico.

"Esta fotografia de um macaco de cauda longa, também conhecido como macaco comedor de caranguejo, foi tirada na floresta de mangue de Kuala Gula, Perak. Fui lá uma noite, na esperança de fotografar pássaros ou cobras, quando vi um grupo de macacos forrageando na lama para sua última refeição do dia. Um raio de luz do pôr do sol caiu sobre este macaco assim que ele olhou para cima. Eu senti que parecia um gesto de esperança para o futuro. "

Lugar errado hora errada

Nome da imagem: Lugar errado hora errada

Nome do fotógrafo: Murray Chant

País: Nova Zelândia

Ano: 2021

Esta imagem em preto e branco parece mostrar o que parece ser uma bomba saindo da lama, mas na verdade é um pedaço de gelo incomum.

"Este pedaço de gelo rolou na parte rasa até assumir uma forma orgânica e gasta. Fotografei-o ao anoitecer e o acendi por baixo."

Foggy Morning Fishing

Nome da imagem: Foggy Morning Fishing

Nome do fotógrafo: Min Min Zaw

País: Mianmar

Ano: 2021

Algumas dessas imagens dão ao espectador um vislumbre de um modo de vida diferente em terras distantes. Neste caso, uma visão pacífica da natureza com o homem e o menino trabalhando duro para se sustentar.

"Esta cena mostra um pai e um filho pescando bem cedo em uma manhã de inverno. Em Mianmar, as crianças trabalham com os pais para gerar renda para toda a família"

Fertilidade

Nome da imagem: Fertilidade

Nome do fotógrafo: S. Muramatsu

País: Japão

Ano: 2021

Uma vista incrivelmente serena que parece quase perfeita demais para ser real. Talvez sejamos apenas cínicos porque nossas nuvens geralmente são nuvens de chuva.

"Esta imagem pretende representar a fertilidade, com nuvens flutuantes, campos de trigo, campos de neve e a terra."

Cogumelo Brilhante

Nome da imagem: cogumelo brilhante

Nome do fotógrafo: Janis Palulis

País: Letônia

Ano: 2021

Alguns cogumelos brilhando nas florestas da Letônia. Uma foto perfeitamente normal ou o trabalho de um fotógrafo habilidoso? Suspeitamos do último. Ainda assim, não correríamos o risco de comê-los de qualquer maneira.

Retrato de um fabricante de brinquedos

Nome da imagem: Retrato de um fabricante de brinquedos

Nome do fotógrafo: Simas Bernotas

País: Lituânia

Ano: 2021

Esta foto é uma homenagem maravilhosa ao artesanato, hobbies e trabalhadores talentosos de outros tempos. De negócios que quase desapareceram na obscuridade, mas ainda são mantidos por alguns selecionados:

"O artesanato antigo está imbuído da sabedoria das gerações anteriores, com cada nação tendo seus próprios contos e mitos sobre eles. Para esta série, capturei artesãos lituanos com um espírito místico na tentativa de mostrá-los como zeladores devotados de tradições em declínio. imagem é uma das muitas desse projeto. "

Retrato de raposa

Nome da imagem: Fox Portrait

Nome do fotógrafo: Davide Giannetti

País: Itália

Ano: 2021

Sempre gostamos desse tipo de fotografia da vida selvagem. Conseguir capturar a imagem de um animal selvagem olhando perfeitamente para a câmera deve ser desafiador e requer uma paciência infinita. Este captura maravilhosamente a majestade desta raposa vermelha.

"Após uma forte chuva no Parque Nacional de Abruzzo, localizei esta raposa vermelha selvagem em busca de comida."

Foggy Farming

Nome da imagem: Fox Portrait

Nome do fotógrafo: Davide Giannetti

País: Itália

Ano: 2021

O topo de uma montanha com neblina mágica oferece uma vista pitoresca na forma de um bando de ovelhas vagando casualmente nas encostas.

"A 1.003 m, o Monte Zas (ou Zeus) domina a ilha grega de Naxos. Um dia, no início de abril, decidi fazer meu caminho até o topo. Quando estava na metade do caminho, a névoa havia se tornado tão densa que parecia obscureceu a base da montanha, fazendo-me sentir como se estivesse voando. Notei um pequeno rebanho de ovelhas pastando pacificamente neste ambiente estranho. Tirei uma foto antes de continuar e me perder no nevoeiro. "

Voltar ao incio III

Nome da imagem: Voltar ao início III

Nome do fotógrafo: Höije Nuuter

País: Estônia

Ano: 2021

Não temos certeza de qual foi a inspiração para esta foto, mas nós a adoramos e os jurados claramente também gostaram, pois ela foi selecionada como uma das vencedoras deste ano. A sinopse do fotógrafo Höije Nuuter que acompanha não vai além para desvendar o mistério por trás disso.

"A bola nesta imagem era originalmente uma decoração de Natal. Não consegui encontrar uma bola branco fosco puro nas lojas, então pintei uma, tirei uma série de imagens em uma pedreira e fiz uma composição delas em Photoshop. "

Dirigindo pela floresta de gelo

Nome da imagem: Dirigindo pela floresta de gelo

Nome do fotógrafo: Tomislav Veic

País: Croácia

Ano: 2021

Este telefone pertence à nossa lista das melhores fotos de drones já tiradas . Uma fantástica vista aérea de um país das maravilhas do inverno branco.

"Após a primeira nevasca no final de 2020, levei minha câmera para a maior floresta antiga da Croácia. Esta estrada passa por ela."

Oydis e Gunnar

Nome da imagem: Oydis e Gunnar

Nome do fotógrafo: Emil Wieringa Hildebrand

País: Noruega

Ano: 2021

Outra foto premiada com muito pouca explicação. Este certamente nos intrigou e, aparentemente, chamou a atenção do juiz também.

"Última foto de uma sessão pessoal em outubro. 2020 parece que estamos batendo a cabeça contra uma grande parede juntos."

Cavalo contra fundo preto

Nome da imagem: Cavalo contra fundo preto

Nome do fotógrafo: Michaela Steiner

País: Áustria

Ano: 2021

Adoramos essa foto pelo nível de detalhes captado pela câmera, incluindo a perfeição dos pelos do cavalo e a quietude de seu olhar.

“Fotografei este lindo cavalo na entrada de seu estábulo, usando apenas luz natural e um fundo preto.”

Cigarro ps-bloqueio, na chuva fria de junho

Nome da imagem: cigarro pós-bloqueio, na chuva fria de junho

Nome do fotógrafo: Lauriane Bieber

País: França

Ano: 2021

Esta imagem simples de um homem fumando conta uma longa história de amizade e paixão pela fotografia.

“Esta fotografia é uma história das primeiras vezes. A primeira vez que fotografei o meu querido amigo Léo, que só tinha conhecido uma vez na vida há cerca de dez anos. A primeira vez saí depois de três meses. O primeiro amigo que conheci depois o bloqueio. A primeira vez que trabalhei com uma modelo tão corajosa e tão dedicada à arte e à criação. A primeira vez que senti o quanto a fotografia era importante para mim. "

Escrito por Adrian Willings.