Sony lança A7c, a menor e mais leve câmera full-frame até agora

(Pocket-lint) - A Sony revelou a mais recente câmera de sua linha Alpha, que busca trazer desempenho de ponta de uma forma mais compacta. É chamada de A7c e é a menor e mais leve câmera full-frame da Sony até hoje.

Quão pequeno é exatamente? Obviamente não minúsculo, mas a Sony conseguiu encaixar um sensor full-frame em um corpo que é muito semelhante em tamanho e peso ao A6600.

Se você quiser detalhes, o corpo mede 124,0 x 71,1 x 59,7 mm e pesa 509 gramas, que é apenas 6 gramas mais pesado que o A6600 e alguns milímetros mais largo, e mais alto, porém mais fino.

Por dentro, ele tem um novo sistema de estabilização na carroceria (IBIS) de cinco eixos e tem uma carroceria construída usando uma construção monocoque semelhante à usada em carrocerias de automóveis. Isso significa, essencialmente, que as estruturas de suporte que lhe conferem durabilidade estão embutidas na moldura externa.

Ele também tem uma tela flip-out adequada, tornando-a apenas a segunda câmera da série A7 - depois da A7S III - a apresentar uma tela sensível ao toque totalmente articulada.

Com seu sistema de estabilização, a Sony diz que você será capaz de obter fotos suaves impressionantes sem a necessidade de um tripé, tornando-o ideal para vloggers portáteis, além da bateria NP-FZ100 que pode tirar até 740 fotos antes de morrer.

Por anos, a linha A7 da Sony foi vista como uma das melhores para gravar vídeo em níveis semi-profissionais, muitas vezes oferecendo recursos premium sem a necessidade de comprar uma câmera de cinema grande e cara.

A A7c traz muito disso em um pacote menor e é capaz de gravar em resolução 4K (3840 x 2160), ao mesmo tempo que oferece suporte a HLG para captura de HDR, bem como perfis S-Log e S-Gamut.

Suporta gravação de até 30 quadros por segundo em resolução 4K, mas apenas até 8 bits, o que pode ser um pouco decepcionante para quem gosta de gradação de cores e, idealmente, deseja dados de 10 bits.

Ainda assim, ele pode filmar 1080p em até 120 quadros por segundo para aqueles que desejam capturar algum vídeo de alta taxa de quadros em uma resolução relativamente alta para câmera lenta de qualidade.

Para captura de áudio, há uma entrada de 3,5 mm para microfones, uma saída de 3,5 mm para fones de ouvido e uma sapata multi-interface que pode ser usada com microfones adicionais ou acessórios de entrada de áudio.

Tudo isso é capturado em um sensor retroiluminado Exmor R CMOS de 35 mm de 24 megapixels, com os dados capturados e processados usando o mecanismo de processamento de imagem Bionz X. Combinado, isso significa 15 pontos de faixa dinâmica e um ISO padrão que chega a 51.200.

O que isso significa no uso diário real é que - essencialmente - mesmo se você quiser fotografar em situações de pouca luz, você não terá dificuldades e estará lidando com relativamente pouco ruído.

O que tornou o sistema Sony tão atraente nos últimos anos, no entanto, foi seu autofoco inteligente e rastreamento em tempo real. Esteja você tirando fotos ou fazendo um vídeo, a câmera detecta automaticamente olhos humanos ou animais e pode travar rapidamente e manter o foco nele.

Este sistema AF também é amplo, seus 693 pontos de detecção de fase cobrindo cerca de 93 por cento da área de imagem disponível e combinados com 425 pontos de detecção de contraste.

Adicione isso ao fato de que ela tem uma nova unidade de obturador e pode atingir 10 quadros por segundo no modo de disparo contínuo com foco automático e exposição automática habilitados, e você tem uma câmera compacta rápida e capaz.

Paralelamente, a Sony anunciou outra lente zoom padrão FE 20-60mm "mais fina e leve", que você pode comprar com ela como um kit, se quiser.

O Sony A7c estará disponível para compra em outubro por £ 1.900 apenas no corpo, com o kit contendo a lente 28-60mm e o corpo chegando no final de outubro por £ 2.150.

Escrito por Cam Bunton.