O novo conceito da Sony A7c em breve: Veja como assistir ao lançamento e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A equipe de câmeras da Sony anunciou que lançará uma nova câmera em 15 de setembro. E rumores sugerem que este pode ser um grande negócio.

Nos últimos doze meses, tem estado em uma espécie de rolar, trazendo algumas ferramentas de captura de vídeo realmente capazes para o mercado em dispositivos pequenos, portáteis, mas bem feitos.

Aqueles que querem algo realmente compacto obtêm o ZV-1 que consegue embalar alguma tecnologia incrível em um corpo minúsculo, então há a poderosa série A6000 unida no ano passado pelo A6600 e o mais recente A7S III full-frame.

Rumores dizem que o próximo anúncio será algo inteiramente novo que pegará o melhor do full-frame e o embalará em um corpo pequeno.

A Sony anunciou que a transmissão ao vivo deste evento de lançamento acontecerá no dia 15 de setembro, no Japão. Isso torna a diferença de fuso horário um pouco estranha se você está na Europa central e significa ficar acordado até tarde para assistir nas primeiras horas da manhã (ou acordar super cedo).

Um instantâneo de vários fusos horários está listado abaixo, para que você tenha uma ideia de quando será o evento. UTC é 1h:

Tóquio - 10:00 JST

Nova Delhi - 06:30 IST

Londres - 02:00 BST

Berlim - 03:00 CEST

01:00 UTC

Nova York - 21:00 EDT (14 de setembro)

São Francisco - 18:00 PDT (14 de setembro

Você pode assistir ao lançamento aqui, incorporamos a transmissão ao vivo para você no topo desta página. Ou se quiser entrar na conversa no canal da Sony no YouTube, você pode assistir lá.

A Sony chama seu próximo produto de "Novo Conceito". Isso significa que esperamos ver algo um pouco diferente, e os rumores até agora apontam para que seja uma câmera chamada A7c. Isso significa que ele está se juntando à popular série A7 full-frame, mas as especulações atuais parecem sugerir que esta será uma gama separada, como uma ramificação dos produtos A7.

De acordo com SonyAlphaRumours , a nova câmera pegará muito do hardware e recursos da incrível linha A7 e os amontoará em um corpo menor. Especificamente, afirma-se que veremos o mesmo sensor full-frame de 24 megapixels do Sony A7 III, mas em um corpo de câmera de tamanho semelhante (ou um pouco maior) do que o Sony A6600 .

Também há rumores de que assim como o A6600, ele terá um visor eletrônico no canto e será equipado com uma tela articulada articulada adequada como o A7S III.

Como a maioria das câmeras focadas em vídeo premium recentes da Sony, espera-se que ela tenha IBIS (estabilização no corpo) e será comercializada para vloggers / YouTubers que desejam uma câmera compacta e altamente capaz. Isso significa que muitos dos recursos avançados de foco automático e rastreamento em tempo real também serão incluídos.

A lista de especificações rumores inclui um único slot de cartão SD, portas de microfone e fone de ouvido, Wi-Fi e Bluetooth. Além disso, ele será lançado junto com uma nova linha de lentes.

As câmeras premium da Sony não são baratas, isso é fato. Portanto, não é nenhuma surpresa - dada a forma como as séries A6000 e A7 têm preços - que as previsões atuais para os preços estão em torno da marca de € 2100 para a Europa (que se traduz em cerca de £ 1800 no Reino Unido).

Escrito por Cam Bunton.