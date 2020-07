Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony finalmente deu a resposta para as orações de tantos fabricantes de vídeos. Cinco anos após o lançamento da última câmera full frame A7S, a A7S III foi revelada e parece uma besta absoluta.

Quando informada sobre a nova câmera, a Sony nos disse que construiu tudo desde o início. No que diz respeito a componentes internos, hardware e desempenho, praticamente tudo foi atualizado para criar o que, no papel, parece ser uma das melhores câmeras de correr e disparar feitas até agora.

Começa com o sensor e, para oferecer uma captura de vídeo de qualidade, a Sony optou por um sensor de 12,1 megapixels. Isso garante que haja pixels suficientes para o vídeo em 4K, mas também significa que esses pixels são muito grandes e permitem melhor captura de luz e cor do que um sensor de resolução mais alta poderia, e não há compartilhamento de pixels envolvido.

A Sony diz que é o seu melhor sensor de quadro completo ainda para a relação sinal / ruído, e isso também significa imagens mais limpas em situações de pouca luz, mesmo com o ISO ativado. O sensor em si é um sensor Exmor atualizado, chamado Exmor R, e é iluminado na parte traseira para obter velocidades de leitura mais rápidas e combinado com um novo mecanismo de processamento Bionz XR para um desempenho geral mais rápido do processamento.

Especificamente, o A7S III no modo de vídeo tem uma faixa ISO de 40-409600 e é capaz de 15 paradas de faixa dinâmica ao fotografar nas configurações de sensibilidade mais baixa.

A empresa também afirma que também melhorou o desempenho das persianas, com até 3x mais do que a última câmera A7S. Panorâmica muito mais suave e menos nervosismo ao mover a câmera.

Quanto à qualidade da gravação, isso também aumentou. 4K é a resolução máxima aqui, mas você pode gravar em taxas de quadros até 120 quadros por segundo em resolução máxima. Para full HD, a taxa de quadros chega a 240p. No entanto, há um ligeiro corte de 1,1 no final de 4K / 120p.

Possui diversas opções de resolução / taxa de bits / taxa de quadros, mas você poderá gravá-las todas internamente em um cartão de memória SDXC V90 em um ou em ambos os slots de cartão SD. A câmera também suporta um novo tipo de cartão CFExpress, que será iniciado ao lado da câmera.

O único modo de gravação que requer este cartão CFExpress é a configuração de câmera lenta da mais alta qualidade, mas, caso contrário, tudo pode ser gravado em um cartão SD V90.

Como na maioria das câmeras recentes da Sony , ela possui recursos de foco e rastreamento automáticos, líderes de mercado. Possui 759 pontos de foco automático de detecção de fase, ocupando quase toda a área de superfície disponível do sensor, com 425 pontos adicionais de foco automático de detecção de contraste.

Você pode usar a tela sensível ao toque embutida e flip-out (sim, ela possui uma agora), para permitir o rastreamento em tempo real de qualquer objeto, mas também pode ser alternada para rastrear olhos humanos ou animais.

Quando você toca no foco, pode definir a velocidade em sete configurações diferentes, o que significa que você pode programá-lo para mudar o foco imediatamente ou criar um efeito de foco de tração lenta.

Outros recursos dignos de nota incluem os botões reprojetados, que tornam o botão do modo de filme mais destacado na parte superior. Há também o IBIS de 5 eixos para manter a filmagem agradável e suave. Existe até um algoritmo de estabilização eletrônica que pode salvar qualquer dado de movimento / trepidação capturado pelo giroscópio interno, permitindo estabilizar com mais precisão as filmagens pós.

Para aqueles preocupados com o desempenho térmico, a Sony redesenhou o sistema de dissipação de calor para que, se você estiver gravando em 4K / 60, possa obter uma hora de filmagem antes de precisar fazer uma pausa e esfriar. Nos modos menos intensos, pode demorar até 95 minutos.

Para profissionais que desejam gravar HDR, ele possui capacidade de gravação HLG de 10 bits e suporta saída HDMI 2.1, para que você possa conectar um gravador externo como o Atomos Ninja V e gravar em 4K / 60 usando esse método.

O Sony A7S III estará disponível para compra em algum momento de setembro deste ano, com preços provavelmente em torno da marca de £ 3.800 / € 4.200 apenas para o corpo.

Escrito por Cam Bunton.