Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Sony World Photography Awards é um destaque da cena fotográfica todos os anos, convidando fotógrafos de todos os tipos a enviar suas melhores imagens em uma variedade de categorias e gêneros para serem julgados um contra o outro.

Inúmeras fotos são enviadas, e as listas finais e vencedores quase sempre são de cair o queixo, seja por sua beleza ou dureza, ou por qualquer outro motivo. Os principais prêmios deste ano acabam de ser anunciados e reunimos algumas de nossas imagens favoritas das listas para você navegar aqui. Prepare-se para se surpreender.

O vencedor geral da competição da Sony este ano é Pablo Albarenga, um fotógrafo cuja série documenta a ameaça contra ambientalistas no Brasil que estão tentando proteger habitats e áreas de desmatamento e danos.

Eles são representados literalmente dando suas vidas, contrastando com a área que protegem em uma amálgama costurada.

Esta é outra da série de Albarenga e mostra outro de seus detalhes escolhidos - a paisagem à direita tem os primeiros sinais de desmatamento em jogo, destacando exatamente como os ambientes com os quais esses cidadãos se preocupam poderiam ser tão ameaçados.

A vencedora da seção de arquitetura, Sandra Herber, criou uma série incrível de imagens fotografando de forma simples e escassa cabanas de pesca no lago Winnipeg, no frio do inverno. As condições de congelamento afetam você positivamente, mas o caráter individual de cada cabana também é manifesto.

Adoramos o peixe pintado nesta cabana da série de Sandra Herber - é um toque de cores vibrantes em uma paisagem amplamente monocromática e desencadeia o isolamento da cabana muito bem.

As fotos dos edifícios de Jonathan Walland parecem algo criado em laboratório - ele habilmente devolve todas as cores e se concentra apenas no edifício em foco para criar uma espécie de silhueta de sua forma e linhas, que as reduz ao essencial da arquitetura.

Isso, outro da série de Jonathan Walland, mostra que, mesmo quando um edifício é construído com uma estética mais moderna e linhas curvas, Walland ainda pode destilá-lo em uma forma essencial, algo que se parece com o primeiro esboço que seu designer pode ter surgido. com.

A série de José De Rocco ficou em terceiro lugar no suporte de arquitetura e apresenta imagens nítidas de edifícios emoldurados de modo que seus detalhes de superfície se tornem a história da própria imagem.

Fique do lado deste supermercado - seu azulejo vermelho domina o quadro, mas essa câmera de segurança também chama a atenção de forma inescapável.

Dione Roach ficou em segundo lugar na categoria Criativa desta série, intitulada Kill Me With an Overdose of Tenderness, que reúne fotos do mundo on-line em uma estética punk-rock que aplica uma camada grunge aos nossos canais de mídia social, às vezes clínicos.

Os itens fotografados por Luke Watson nesta série são todos recuperados de conflitos, alguns tão antigos quanto a Primeira Guerra Mundial, e transformados em câmeras rudimentares.

É um redirecionamento que solicita que você pense sobre o uso original pretendido do objeto e o potencial criativo que incontáveis itens do cotidiano carregam consigo implicitamente.

Este capacete da série de Luke Watson é outra imagem incrivelmente limpa, demonstrando como algo pode ter uma nova vida. O mundo da tecnologia é particularmente pobre no que diz respeito à reutilização, portanto, essa é uma idéia fotográfica desafiadora.

As paisagens desbotadas da série Cast Out of Heaven de Hashem Shakeri exibem um conjunto habitacional em larga escala perto de Teerã, mas o fazem com a luz solar intensa e o edifício empalidecido, criando um ambiente deslumbrante e paradisíaco.

Essa imagem de uma acumulação de publicidade em branco também tem algo distópico.

Esta imagem é outro exemplo de como as fotos de Shakeri são interessantes - o foco é compartilhado por vários níveis de profundidade na imagem, com os enormes blocos em primeiro plano tão detalhados quanto os de trás, todos enormes até o ponto em que é realmente bastante difícil de entender um verdadeiro senso de escala.

As fotos de Hugh Kinsella Cunningham mostram a experiência no terreno ao lidar com o Ebola na RDC - cuidadosamente manchada em um quarto escuro enquanto está sendo desenvolvida, aumentando o palpável senso de ameaça que você obtém ao ver imagens de um vírus tão mortal e transferível.

Os protestos de Hong Kong inspiraram muitos ao longo do último ano, e também começaram a oferecer projetos para outros manifestantes ao redor do mundo. As imagens de manifestantes de Chung Ming Ko são dramaticamente iluminadas e cuidadosamente enquadradas para humanizá-las.

O fenômeno de bonecas realistas sendo usadas por pessoas como auxiliares emocionais já existe há algum tempo e injustamente criticado sem empatia suficiente, e as fotos de Didier Bizet se esforçam muito para lembrar às pessoas que essas bonecas não são brinquedos ou esquisitices, mas quase sempre mais figuras complexas.

Youqiong Zhang explora a ética e as realidades da produção em massa na África em suas séries, que mostram exatamente como é uma fábrica e como ela realmente trabalha, sem desumanizar ou ignorar as experiências de seus trabalhadores.

Robin Hinsch mostra um pouco do impacto devastador da exploração industrial e extração de combustíveis fósseis no Vale do Níger. Contrasta com a brutalidade do meio ambiente que a extração de petróleo deixa para trás, com os cidadãos sendo forçados a viver à sombra dos combustíveis fósseis.

Essa imagem pode ser difícil de decodificar inicialmente, mas depois que você percebe que é uma série de peles grudadas em uma única peça, as coisas ficam mais claras. A série de Álvaro Laiz lança uma luz sobre a vida dos Chukchi nas costas de Bering.

Às vezes é difícil lembrar a si mesmo que tanta agricultura no mundo moderno não está aberta, mas em enormes armazéns como esse, cuidadosamente monitorados para garantir um crescimento uniforme - é como uma versão bizarra e gerenciada de uma floresta, capturada por Luca Locatelli.

Outra das imagens de Luca Locatelli, mostra como as plantas menores são cultivadas em prateleiras de bancos iluminados - está levando a agricultura para o próximo nível e, novamente, é uma foto que obviamente nos obriga a reconsiderar como pensamos sobre a fonte de nossa alimentos à base de plantas.

Não conseguimos entender essa foto - nada que a faça pare com uma miniatura da Ilha dos Cães de Wes Anderson. As imagens de Ronny Behnert são emolduradas com uma grande distância e esbranquiçam os oceanos ao redor do Torii na imagem para criar paisagens serenas e surreais.

Há muitas facetas interessantes nas fotos enviadas por Florian Ruiz, além do fato de que elas são sutilmente unidas a partir de várias imagens, dando a elas uma aparência um pouco vacilante. A paisagem industrial mostrada fica perto de Xinjiang, na China, um lago de sal seco onde a poeira sopra como o Velho Oeste.

A imagem final que escolhemos vem de Chang Kyun Kim, que deu uma olhada assustadora em alguns dos locais remanescentes dos campos de concentração japoneses nos EUA desde a Segunda Guerra Mundial, onde os prédios ainda são testemunhas da prisão de tantos inocentes. Como Chang Kyun Kim observa, a maioria estava em locais tão severos e hostis que nada foi construído lá para substituí-los.