Sony ZV-1 é uma nova geração de câmeras vlogging

A Sony projetou uma câmera totalmente nova desde o início para ser a última palavra no mundo das câmeras de vlogging entusiastas / profissionais. Ele é chamado de ZV-1 e é compacto, leve, mas possui vários recursos que os vloggers e os fabricantes de vídeos acharão realmente úteis.

O design da câmera é todo focado, facilitando a captura e a filmagem. A pequena empunhadura na frente tem um espaço suficiente entre ela e a lente, para que você possa colocar o polegar ali para segurá-lo enquanto aponta para o seu rosto. Ele também possui um LED vermelho brilhante na frente que pisca durante a gravação.

Diferentemente de outras ofertas de câmeras da Sony, o botão de gravação de filme / vídeo está em destaque no topo, bem perto do botão do obturador da câmera.

Para aqueles que se queixaram no passado sobre a falta de uma tela flip-out adequada da Sony, ela ainda tem uma delas.

A tela pode ser virada para o lado para que você possa se ver na tela durante as filmagens, mas, da mesma forma, ela gira e pode ser mantida em vários ângulos quando vista de trás ou de cima para cima. Você pode até virar para que a tela fique voltada para o corpo da câmera quando fechada, para protegê-la.

A parte superior da câmera possui uma configuração de microfone de três cápsulas que, segundo a Sony, pode oferecer um áudio claro e de boa qualidade, se você deseja defini-lo para uma captura de ambiente mais ampla ou focar sua voz. Ele ainda vem com um gato morto personalizado para matar o ruído do vento que se fixa ao suporte de sapato.

Obviamente, alguns vloggers e fabricantes de vídeo desejam usar seus próprios microfones dedicados, e também há uma entrada de microfone de 3,5 mm, mas também a capacidade de conectar um microfone XLR através de um adaptador de sapata, se você precisar.

É sem dúvida o processamento de vídeo que o torna ideal para vloggers, combinado com os recursos de foco e rastreamento automático pelos quais a Sony é conhecida.

Como muitas de suas câmeras topo de linha recentes, possui rastreamento de olhos e rostos em tempo real, além de foco automático rápido com base na detecção de fase e contraste. No entanto, está programado para basear a exposição do quadro no rosto da pessoa que está na foto.

O que isso significa é que você pode estar conversando com a câmera, andando sob pontes, em configurações mais escuras ou mais claras e ajustará continuamente a exposição para garantir que seu rosto fique bem exposto e natural. E isso também não depende da etnia, ele pode detectar e ajustar as diferentes cores e tons de pele.

Se você é um vlogger que precisa trazer produtos para o quadro - como tutoriais de maquiagem ou vídeos interativos de eletrônicos de consumo - você pode mudar a câmera para o modo Product Showcase, e ele selecionará automaticamente o produto na foto e no foco rapidamente, e depois concentre-se novamente em seu rosto quando você o remover do quadro.

Para usuários do TikTok e Instagram Stories , a câmera detecta automaticamente quando está gravando o vídeo na vertical e transfere esse vídeo no modo retrato para o seu telefone, sem girar automaticamente para a paisagem.

Ele grava vídeos em 4K a 30 quadros por segundo ou 1080p a 60fps, mas também possui uma capacidade de super câmera lenta e pode gravar em 240, 480 e 960 quadros por segundo. Você pode até fotografar em diferentes configurações de registro, para quem deseja colorir a classificação mais tarde na edição, e ele suporta proxies.

Por dentro, a Sony equipou a câmera com um sensor CMOS de 4 polegadas e 20 megapixels de 1 polegada. Os vídeos em 4K superamem um quadro de 16: 9 14MP até 8 megapixels, sem cortá-lo e estão equipados com EIS e OIS para estabilidade durante as filmagens.

Possui 315 pontos de foco automático e pode disparar em rajadas de até 24 fps e depois exibe essas rajadas em grupos dentro da galeria da câmera.

A bateria funciona por 45 minutos em tempo de gravação de vídeo ou 260 capturas de fotos e pode ser carregada conectando a câmera a um cabo microUSB. Isso - é claro - significa que, se você sair por um longo período, poderá levar uma bateria com você e conectá-la para mantê-la completa entre as gravações.

O Sony ZV-1 estará disponível para compra em junho de 2020 por £ 700 no Reino Unido.

