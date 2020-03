Essas impressionantes fotos profissionais premiadas vão surpreendê-lo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há fotos e há fotos. Todos nós tiramos algumas fotos de férias em um local particularmente invejável ou em um local bastante pitoresco e verificamos as imagens mais tarde, pensando que a fotografia profissional pode não estar fora de alcance, afinal.

Bem, talvez pense duas vezes sobre isso - as imagens que você está prestes a navegar são da pequena lista de fotos profissionais do Sony World Photography Awards 2020, e dizer que são impressionantes seria um eufemismo.

Esta imagem é sobre linhas limpas e cores impressionantes e brilhantes. É como algo fora da imaginação de uma criança, mas na verdade é apenas o resultado de pessoas que desejam um toque de cor em suas vidas.

Aqui, novamente, você recebe um toque de cor, desta vez em uma paisagem de outra maneira branca. Parece que esta pequena casa pode estar incrustada no lugar, mas, em teoria, poderia ser apanhada como um trailer e levada embora. O amarelo da cabine principal é um belo contraste com o frio do ar livre.

É incrível ver estruturas monumentais no processo de construção, e há algo completamente sobrenatural em ver essas cabeças gigantes de elefantes na Índia, roubadas de seu contexto, com um trabalhador casualmente segurando uma no lugar.

Parte da história de qualquer esporte é a exaustão posterior, se você ganhou ou perdeu. Adoramos o modo como este lutador se sentou tão claramente exausto, e o fato de sua expressão não revelar nada sobre como foi sua luta.

Essa imagem tem algo de realista mágico e certamente parece estar enviando uma mensagem sobre o valor da leitura e do aprendizado de livros. Os cogumelos que crescem neste tomo parecem evocar bruxos e bruxas, mas talvez seja apenas nós.

Esta fotografia é um contraste interessante em escalas, com o modelo arquitetonicamente complexo no chão chamando a atenção. A tabela acima é mais atraente, especialmente quando você percebe que está a uma polegada do chão.

Todos sabemos que o resultado de um corte de cabelo em casa significa varrer - muito varrer. Esta foto tira essa cena e a transforma em uma adorável meditação sobre a textura, sem mencionar uma ode a uma cadeira de aparência clássica.

Os modelos usados pelos médicos estagiários para praticar seu medicamento são assustadores na melhor das hipóteses. A classificação e orientação das cores dessa foto fazem com que essa cena pareça quase algo extraído de um livro de figuras ou construído com brinquedos.

Se você achou que o último modelo era assustador, experimente este para ver o tamanho. É um robô chamado Alter em exibição em um museu de robótica em Tóquio e, no que nos diz respeito, é aterrorizante.

Essa natureza-morta tem uma cor bonita para mostrar em sua toalha de mesa, enquanto o assunto, a mandioca tubérculo, é cuidadosamente focado e iluminado para mostrar a maravilhosa variedade de sua pele com crostas.

Erros ao microscópio - não é nossa idéia divertida, mas as imagens que você pode obter do processo são inegavelmente impressionantes. Essa monstruosidade em preto e branco é pequena, mas fotografada assim, pode ser uma besta espacial gigante para todos que você conhece.

Esse garoto está destruindo tudo - provando que as scooters conseguem um ar enorme como os skates e nos fazem preocupar com a segurança dele ao mesmo tempo. A perspectiva é corajosa e a expressão em seu rosto não tem preço.

Este retrato é de Chantal, uma mulher da República Democrática do Congo e vítima de violência sexual perpetrada por soldados. Como parte do projeto Unsung Heroes do fotógrafo Denis Rouvre, ela falou sobre sua experiência. Esta foto é um lembrete cru da importância que a fotografia pode ter como um ato de testemunhar.

Adoramos a aparência desta foto - você não sabia dizer de que década era se tentasse. É uma ferroviária na Ucrânia, e gostamos de como ela se orgulha desse uniforme, combinada com aquelas cortinas espetaculares para uma linda paleta de cores.

Este pode ser o nosso retrato favorito em toda a coleção, um vendedor de peixes dourados capturado em sua bicicleta prestes a ir embora. A iluminação é suntuosa, enquanto apenas pegar todos os peixes em seu carrinho nos manteria ocupados por algum tempo.

Os pangolins são traficados em números tristes e permanecem extremamente ameaçados. São criaturas impressionantes e extremamente bonitas de observar, como mostra esta foto, escolhendo os detalhes e o contorno de cada uma delas com uma habilidade adorável.

Você pode ter dificuldade em adivinhar o que é realmente esta fotografia - nós certamente ficamos perplexos. Na verdade, são as asas de uma borboleta sob muitos graus de ampliação.

Os ursos podem estar mais acostumados com o frio do que nós, mas temos que dizer que ainda sentimos muito por esse cliente de aparência fria. A geada na barba é realmente detalhada, enquanto o preto e branco dá a imagem toda um ar melancólico.

O cinza dessas árvores contrasta maravilhosamente com as folhas alaranjadas, enquanto a folhagem caída na superfície da água confere a esse ambiente uma sensação realmente estranha. É como algo fora do True Detective, com o bayou acenando.

Não há nada como uma estrada remota para lembrá-lo até que ponto remodelamos as paisagens do mundo para se adequar aos nossos fins. Esta estrada sinuosa com seus intermináveis retornos é um exemplo de livro didático.

Da mesma forma, sempre que você esquecer que cultivamos plantas, flores e alimentos em quantidades quase insanas por vez, confira uma imagem como esta para lembrá-lo de que muitas "fazendas" não se parecem mais com o nome.

Voltando aos temas mais calmos, este belo portão marítimo e duas lanternas estão envoltos por névoa para criar uma cena que não pareceria fora de lugar em um filme de Miyazaki. É uma fotografia linda e empalidecida.

Pode não parecer sua própria felicidade doméstica, mas esta foto de harmonia familiar é deliciosa. A família boliviana aqui mudou para a agricultura porque a crise climática tornava cada vez mais difícil o seu antigo ofício de pescar.

E aqui está a crise climática representada com mais força - um local de queima de gás natural na Nigéria lança chamas no céu, acima de uma paisagem que antes era vibrante e cheia de vida, e agora parece um lugar a ser evitado a todo custo.

Novamente, é impossível escapar ao contexto industrial dessa imagem. Adoramos o simbolismo bizarro desse viajante solitário, enfeitado de ouro, fazendo o que parece uma peregrinação em direção a uma terra prometida que não tem muito fascínio.

Se os combustíveis fósseis queimados não evocam a crise climática, essa imagem aterradora de uma verdadeira conflagração deveria. Escusado será dizer que é da crise de incêndios florestais da Austrália, e o caminhão de bombeiros solitário coloca a escala de destruição em um contexto adequado.

Uma cena mais pacífica, ainda que um pouco perturbadora, é fornecida por esta fotografia de Pardis, perto de Teerã. As cores desbotadas criam uma paisagem que quase parece irreal.

Você não costuma ver a cor rosa na natureza, mas essa excelente imagem aérea do lago de sal Lemuriano, na Ucrânia, mostra que, onde ela surge, é simplesmente deslumbrante. A adição de uma única pessoa dá a você uma sensação de escala e destaca as cores com mais nitidez.

Adoramos como essa imagem é comunitária, com esses lutadores treinando contra a resistência da areia como um grupo, todos lutando pelo mesmo objetivo de excelência e vitória. Você pode ver como cada um deles é capturado no momento.

Terminamos com uma verdadeira nota alta com esta fotografia de um casal iraquiano fazendo uma viagem de barco recém-casado. A noiva segue com cuidado a praia rochosa, seu lindo vestido claro e óbvio como um farol, enquanto o noivo cuidadosamente embarca no barco ao fundo. Um pequeno detalhe adicional - no fundo, um nadador solitário interrompe a superfície do lago.