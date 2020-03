57 fotos impressionantes do National Sony World Photography Awards 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Todos os anos, a Organização Mundial de Fotografia celebra as melhores imagens e fotógrafos do planeta com o Sony World Photography Awards . No ano passado, exibimos algumas das imagens incríveis dos prêmios gerais, onde centenas de milhares de fotos enviadas foram reduzidas a apenas alguns vencedores.

Este ano, a organização celebrou incríveis fotógrafos em nível nacional com o National Awards . Este programa de premiação seleciona apenas um fotógrafo como vencedor nacional de uma imagem única e independente. Com 63 países participando e 190.000 envios, certamente foi um desafio para os juízes.

Estamos mostrando alguns dos melhores desses fotógrafos nacionais para você aproveitar.

Nome da imagem: O jogo das sombras

Nome do fotógrafo: Jacek Patora

Ano: 2020

Jacek Patora foi escolhido como vencedor nacional da Polônia com esta foto tirada em Portugal.

"Esta imagem foi tirada alguns dias após a véspera de Ano Novo de 2019 em Lisboa, Portugal.

Eu sempre quis tirar uma foto dessa famosa ponte coberta de nevoeiro, e esse dia acabou sendo perfeito. Eu tirei essa foto porque fiquei impressionado com as formas criadas pela luz e sombras, as linhas perfeitas e as silhuetas das pessoas. Lisboa é famosa por sua luz incrível, e névoa de advecção como essa é uma visão comum por lá. Ocorrem quando o ar úmido passa sobre uma superfície fria do rio Tejo, criando uma visão de tirar o fôlego. "

Nome da imagem: Chá de secagem

Nome do fotógrafo: Tran Tuan

Ano: 2020

Esta foto aérea brilhantemente colorida dos céus acima dos campos do Vietnã viu Tran Tuan escolhido como o vencedor da nação.

"Os trabalhadores de Moc Chau e Son La, no Vietnã, espalham folhas de chá verde para secar - esta é a primeira etapa da produção de chá oolong".

Nome da imagem: Dia vermelho

Nome do fotógrafo: Kiatthaworn Khorthawornwong

Ano: 2020

Na verdade, o vencedor da fotografia nacional da Tailândia foi a um fotógrafo que tirou essa impressionante imagem de paisagem de uma vista do lago no Japão. Um cenário de montanhas maravilhosamente emoldurado proporciona uma vista impressionante de um lago tranquilo.

"A beleza do outono no lago Kawaguchigo, Japão."

Nome do fotógrafo: Ya-Ting Chung

Ano: 2020

Este vencedor nacional de Taiwan é quase um retrato da tradição local e da história da terra em uma única imagem.

"Os povos aborígines de Taiwan têm uma história profunda e rica. Quanto às roupas tradicionais, elas devem ser usadas para ocasiões especiais. Em Hualien, em 2019".

Nome da imagem: Nunca sem o meu Raptor

Nome do fotógrafo: Alessandra Meniconzi

Ano: 2020

A vencedora suíça, Alessandra Meniconzi, descreve melhor essa imagem:

"A idéia para esta jornada dura mais de 18 anos! Minha primeira viagem incrível que me apresenta para conhecer um dos métodos mais fascinantes e antigos de caçar com a Águia Dourada no Cazaquistão. Aos pés da montanha Altai (Mongólia) ), Encontrei novamente os Berkutchi (caçadores da Águia Dourada), homens que com extrema paciência e dedicação domesticaram em vantagem as diferentes qualidades da Águia. Os segredos dessa prática foram transmitidos por gerações. e caçar com águias era apenas uma reserva para os homens, agora estão surgindo novas tradições, incluindo uma surpreendente igualdade de oportunidades para as mulheres.Zamanbol, 16 anos, começa aos 10 anos para treinar Golden Eagle e Saker Falcon. eu que a tradição agora está na mão dela ".

Nome da imagem: Spreadem

Nome do fotógrafo: Marcus Westberg

Ano: 2020

A vida deve ser difícil para as girafas com aqueles pescoços longos e pernas desajeitadamente desajeitadas. Aparentemente, até beber algo pode ser um pouco problemático. O fotógrafo sueco Marcus Westberg capturou esta imagem de um esconderijo na Namíbia e conseguiu ganhar o prêmio nacional como resultado.

"Passei vários dias em um esconderijo na Reserva Privada Onguma, perto de Etosha, Namíbia, inicialmente esperando ver elefantes ou grandes felinos, mas aproveitando todos os visitantes que chegavam ao poço de água nas proximidades. Eu sabia que, se tivesse paciência o suficiente, teria uma boa chance de fotografar girafas quando chegavam para beber, mas eu nunca imaginei que alguma delas se espremesse entre a pele e o poço de água! Isso me apresentou uma perspectiva diferente da que eu havia imaginado. Paciência e vontade de sentar-se em silêncio na natureza, muitas vezes é recompensa em si mesma - embora, neste caso, fiquei encantado em sair com uma imagem como esta ".

Nome da imagem: Estou aqui

Nome do fotógrafo: Will Venter

Ano: 2020

À primeira vista, gostamos que essa foto pareça uma vegetação rasteira até você ver o búfalo com a cabeça cutucando.

"Este búfalo de água nos espiou da densa folhagem. Parecia que ele queria que o ajudássemos. Muitas pessoas ao redor do mundo confiam nessas criaturas incríveis para sobreviver, e poucas ainda ajudam a proteger seu ambiente natural. "

Nome da imagem: Splasher

Nome do fotógrafo: Lakshitha Karunarathna

Ano: 2020

Às vezes, uma boa imagem tem tudo a ver com tempo e paciência. Especialmente com fotografias impressionantes da natureza como esta. Lakshitha Karunarathna certamente merece ser o vencedor nacional do Sri Lanka.

"Enquanto eu passava a noite inteira fotografando uma garça-real em um pequeno lago, perto de Bourne, em Lincolnshire, este caçador bonito apareceu de repente, bem na minha frente e começou a nadar e mergulhar em busca de peixes, em um ritmo inacreditável. por algum tempo, devido à velocidade e à imprevisibilidade deste hábil caçador noturno.Depois de meia hora de caça, ele fez uma pausa e sacudiu a água e não perdi aquele momento em que a lontra eurasiana está parado e as pequenas gotas de água podem ser vistas em todo o mamífero ".

Nome da imagem: Casal

Nome do fotógrafo: Jose Luis Ruiz Jimenez

Ano: 2020

Esta imagem maravilhosamente angelical de gansos foi capturada na Irlanda pelo fotógrafo espanhol Jose Luis Ruiz Jimenez. Uma visão brilhante da natureza no seu melhor e, obviamente, um candidato lógico para ganhar o prêmio nacional.

"Albatrozes nos penhascos íngremes das Ilhas Saltee, na Irlanda. Em junho, essas aves estão neste local durante a estação de reprodução. Esse comportamento é muito comum durante esse período."

Nome da imagem: Parallel

Nome do fotógrafo: Victor Gui

Ano: 2020

Victor Gui, de Cingapura, tirou essa imagem perfeitamente sincronizada e bem enquadrada de um cargueiro se movendo na água ao longo de uma longa ponte reta. Essa imagem paralela satisfatória resultou na escolha dele como vencedor nacional e é fácil entender por que.

Nome da imagem: Ring of frost

Nome do fotógrafo: Ales Krivec

Ano: 2020

Outro vencedor nacional mostrando a maravilha do mundo com um fenômeno natural capturado na câmera em estado selvagem.

"As partículas de nevoeiro e neve criaram um brilho interessante ao redor da árvore. Halo é o nome de uma família de fenômenos ópticos produzidos pela luz (normalmente do Sol ou da Lua) interagindo com cristais de gelo suspensos na atmosfera. Os halos podem ter muitas formas, variando de anéis coloridos ou brancos a arcos e manchas no céu ".

Nome da imagem: O fim do amor

Nome do fotógrafo: Jana Fašungová

Ano: 2020

"Esta fotografia representa a vasta solidão e desespero que às vezes podemos sentir, apesar do fato de estarmos cercados por pessoas. O amor tem muitas formas e, em algum momento da vida, cada um de nós experimentou o fim de algum tipo de amor.

As mudanças em nosso mundo são enormes, no entanto, também existem grandes mudanças em todos nós, como indivíduos, na maneira como nos comunicamos e percebemos as coisas, na aparência de nossas amizades e relacionamentos. Há uma diferença entre as emoções reais que sentimos todos os dias e as imagens de nós mesmos que postamos nas redes sociais. O mundo muda, mas em segundo plano, é sempre a pessoa individual que também sofre suas próprias mudanças. E há os bons e os maus momentos para todos nós. Nossos desesperos privados são substituídos por nossas novas esperanças particulares ".

Nome da imagem: KOLO

Nome do fotógrafo: Jelena Jankovic

Ano: 2020

O vencedor nacional da Sérvia foi para outra foto mostrando o traje tradicional da região. É ótimo ver prêmios sendo entregues a fotos que capturam a nacionalidade da região.

"Esta é Maja. Ela é dançarina e cantora do Ensemble KOLO.

Maja está vestida com um dos muitos trajes tradicionais que veste enquanto se apresenta no palco. A tinta no rosto é uma das cores associadas à tradição sérvia.

Todos os artistas do Ensemble KOLO são pessoas cujo trabalho é preservar a tradição sérvia através da música, música e dança. De fato, a principal missão do Ensemble KOLO é coletar, adaptar e executar danças e canções folclóricas sérvias. Com este repertório diversificado, o Ensemble viaja ao redor do mundo e representa a rica cultura de seu país ".

Nome da imagem: Horse Motion

Nome do fotógrafo: Abbas Alkhamis

Ano: 2020

O vencedor nacional da Arábia Saudita, Abbas Alkhamis, capturou esta imagem magnífica de um corcel fantástico em ação. Homem e animal em harmonia.

"Um criador de cavalos joga um cavalo em um dos estábulos de Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos."

Nome da imagem: Dubai

Nome do fotógrafo: Antonio Bernardino Coelho

Ano: 2020

Antonio Bernardino Coelho ganhou o prêmio dos vencedores do prêmio nacional por tirar esta foto do horizonte de Dubai. Uma imagem intrigante que parece mais uma pintura do que uma fotografia.

"Com base na imagem do arranha-céu Burj Khalifa e do horizonte em Dubai, Emirados Árabes Unidos, essa natureza morta foi feita com grampos de vários tamanhos. Os grampos foram posicionados em vidro preto com fundo preto e iluminados por três fontes independentes . "

Nome da imagem: Light Shadow and the Guards

Nome do fotógrafo: F. Dilek Uyar

Ano: 2020

Uma obra-prima turca mostra um homem realizando o comércio mais humilde, pastoreando ovelhas pelas colinas.

"Da jornada difícil e empoeirada do rebanho de ovelhas na Bitlis Turquia. Fui à Bitlis para tirar fotos naquela cidade e fazer isso nesse período. Ovelhas têm uma grande participação na Bitlis. Foi realmente difícil tirar essas fotos. uma grande participação em Bitlis. Esta foto é como uma sinfonia pastoral ".

Nome da imagem: Monte Elbrus

Nome do fotógrafo: Sergey Savenko

Ano: 2020

Uma das grandes vantagens desses vencedores de prêmios nacionais são as diferenças extremas entre eles. Um vencedor nas profundezas do deserto, um no deserto gelado.

"Bermamyt Plateau. O melhor lugar com vista para o Monte Elbrus é o pico mais alto da Rússia e da Europa, incluído na lista dos picos mais altos do mundo" Sete Picos "."

Nome da imagem: Transcendência

Nome do fotógrafo: Mihaela Coman

Ano: 2020

Uma das fotos mais sombrias da nossa lista e a vencedora nacional da Romênia é simplesmente chamada "Transcendência".

"Alguns dias ela está com disposição para o amor, ou talvez ela só queira sentir o vento em sua pele.

Alguns dias, suas palavras são silenciadas por outros homens que não conseguem lidar com seus sentimentos.

Às vezes, seus pensamentos se transmutam, ela sente prazer e tristeza ao provar o

fruta proibida.

Ela se transforma de uma Eva suave em uma escura, sendo sempre ambas.

Ela agora é forte, mas também frágil, suave e intensa, apaixonada, mas também ansiosa, como a mulher

retratado no poema de Warsan Shire Para mulheres difíceis de amar. "

Nome da imagem: Mine 6

Nome do fotógrafo: Bjørn-Arild Schancke

Ano: 2020

O fotógrafo vencedor da Noruega capturou essa incrível surpresa da natureza e das estruturas artificiais que existem juntas.

"Esta é a mina 6, que é uma mina de carvão fechada em Svalbard. A operação de mineração aqui foi entre 1969-1981. A mina é hoje uma herança cultural protegida e ainda resta aproximadamente 380.000 toneladas de carvão dentro desta montanha. Mina 6 está localizado em Adventdalen, entre Todalen e Bolterdalen, em Longyearbyen. "

Nome da imagem: Rua para a montanha

Nome do fotógrafo: Kushal Shahi

Ano: 2020

Outra visão de tirar o fôlego da natureza capturada nas montanhas do Nepal.

"Mardi Himal, Kaski: Um desfile de alpinistas em direção ao destino em busca do destino, seguindo a rua natural para o Himalaia. Lutando com os golpes frios e secos, marcharemos em direção ao cume. A ligação com esses majestosos Himalaias na razão isso nos manteve e a recompensa é algo diferente; paz e serenidade ".

Nome da imagem: Silma

Nome do fotógrafo: Abdulla AL-Mushaifri

Ano: 2020

Estamos começando a ter a impressão de que os juízes do World Photography Awards têm uma queda por fotos que mostram roupas nacionais ou roupas tradicionais. Este é mais um vencedor mostrando exatamente isso. Embora seja fácil ver o porquê.

"Uma foto de retrato para uma jovem de Omã, vestindo suas roupas tradicionais."

Nome da imagem: Pulp Fiction

Nome do fotógrafo: Adil Javed

Ano: 2020

Algo um pouco diferente do Kuwait. O vencedor nacional aqui está prestando homenagem à imagem clássica de Pulp Fiction.

"Grande fã de Uma Thurman, maior fã de Quentin Tarantino e, claro, Pulp Fiction é amor. Recriou esse visual icônico, tendo em mente o conceito original."

Nome da imagem: Desça de cima

Nome do fotógrafo: Tien Sang Kok

Ano: 2020

Tien Sang Kok venceu pela Malásia com esta foto que quase evoca o som dos cascos trovejantes só de olhar para ela.

"Centenas de cavalos estão galopando quando o sol está prestes a brilhar seu último raio. Diz-se tradicionalmente que um mongol sem cavalo é como um pássaro sem asa, é assim que forte a ligação entre o ser humano e o animal que devemos apreciar . "

Nome da imagem: Serpentina de outono

Nome do fotógrafo: Arvids Baranovs

Ano: 2020

Esta fotografia premiada da Letônia parece que seria perfeita na nossa galeria das melhores fotos de drone já tiradas . Outra imagem do impacto do homem no mundo com uma estrada sinuosa que atravessa uma floresta.

"Serpentina de montanha nas montanhas da Romênia durante o outono dourado."

Nome da imagem: Mañana Universitaria

Nome do fotógrafo: Liliana Navarrete

Ano: 2020

Uma visão simples, porém impressionante, do México foi suficiente para ganhar o prêmio nacional de Liliana Navarrete.

"Eu nunca havia notado as linhas que emolduram os principais edifícios da University City na UNAM, e no meu tempo de espera fora da sala de aula, decidi capturar essas linhas".

Nome da imagem: De pé na beira da costa do mar Báltico

Nome do fotógrafo: Andrius Aleksandravičius

Ano: 2020

"Esta foto eu chamei de" Parada à beira da costa do mar Báltico ". Era um dia de inverno muito frio e ventoso. Gosto muito de visitar o mar durante a entressafra. A praia vazia coberta de neve, o mar não está congelado, mas parece sorvete de sorvete, e o som é mágico: a Lituânia tem apenas 90 km da costa do Mar Báltico.

Esta foto foi tirada na praia de Smiltyne, perto de Klaipeda, Lituânia. É uma parte única do meu país - o Parque Nacional Curonian Spit, um Patrimônio Mundial da UNESCO, espeto de dunas curvas que separa a Lagoa da Curônia da costa do Mar Báltico. "

Nome da imagem: Sur La Mer

Nome do fotógrafo: Roberto Corinaldesi

Ano: 2020

Outra vista aérea clássica, desta vez mostrando uma massa de nadadores percorrendo as ondas que chegam.

"Nadadores vistos de cima assumem a aparência de formigas humanas."

Nome da imagem: O Herói

Nome do fotógrafo: Riyas Muhammed

Ano: 2020

O vencedor nacional dos Emirados Árabes Unidos mostra a estrutura mais alta do mundo, com 829 metros de altura. É justo que uma foto premiada também seja de um edifício premiado. O Burj Khalifa ganhou o prêmio Global Icon em 2010, no ano seguinte à sua construção.

Nome da imagem: Mesquita de Al Jabar

Nome do fotógrafo: Gunawan Santoso

Ano: 2020

"As imagens mostram a arquitetura da mesquita que tem uma construção única. A estrutura é dominada por aço e vidro de pintura. A estrutura raramente é encontrada na construção da mesquita. As fotos são tiradas na cidade de Bandung, na Indonésia em 14/01/2019. imagem mostra a frente da mesquita ".

Nome do fotógrafo: Tooru Iijima

Ano: 2020

O vencedor japonês é provavelmente uma das visões mais simples da nossa lista. Uma vista aérea de uma pessoa solitária andando na neve foi suficiente para ganhar o prêmio nacional de Tooru Iijima.

Nome da imagem: Korforgas_Circulation

Nome do fotógrafo: Ildiko Ratkai

Ano: 2020

Ildiko Ratkai foi declarada vencedora do prêmio nacional da Hungria graças a esta imagem de quase meia hora capturada com uma lente olho de peixe e um brilhante senso de perspectiva.

"Olho de Budapeste" em movimento (exposição de 3 segundos). A foto foi tirada em 26 de novembro de 2019 em Budapeste. Usei uma câmera Sony NEX5T e uma lente olho de peixe Samyang 8mm f2.8 II. Um monopé proporcionou estabilidade. "

Nome da imagem: Flamingo sobrevoa o lago Magadi

Nome do fotógrafo: Hong Chen

Ano: 2020

A foto premiada de Hong Chen é incomum, pois não só não foi filmada no país de origem, mas também foi tirada de um helicóptero.

"A água forma muitas cores e formas únicas. Quando o Flamingo sobrevoou o lago Magadi, no Quênia, eu atirei em um helicóptero".

Nome da imagem: Mating Rhinos

Nome do fotógrafo: Abhijeet Kumar Banerjee

Ano: 2020

"Tiramos esta imagem no Pobitora Wildlife Sanctuary, Assam, Índia, em dezembro de 2019. Era manhã de inverno e estávamos em um safári de jipe. E de repente encontramos esse par de rinocerontes com um chifre de índio. É desnecessário dizer que é uma oportunidade única e rara. A luz estava certa e temos uma abertura na borda deste campo de grama. Movendo-se algumas fotos de diferentes ângulos e distâncias. Aqui o par era indiferente às Garças sentadas. "

Nome da imagem: Vazio

Nome do fotógrafo: Iraklis Kougemitros

Ano: 2020

Pode ter sido tirada antes do surto de coronavírus, mas essa foto premiada era quase uma previsão do futuro.

"Uma cidade vazia. O sentimento de solidão e prisão."

Nome da imagem: funfair

Nome do fotógrafo: Wolfgang Wiesen

Ano: 2020

Esta fotografia premiada parece que o fotógrafo recebeu a missão de tentar capturar a felicidade em uma única imagem. Esse foi o resultado.

"Multi-exposição de pessoas em um avião."

Nome da imagem: Ugundani

Nome do fotógrafo: Gabriel Corado

Ano: 2020

Às vezes, as pessoas fazem as melhores fotografias. Esse cara feliz ajudou Gabriel Corado a ganhar o prêmio nacional por seu país.

"Ele é ugundani. Eu o conheci a caminho de Siete Altares, Livingston, Guatemala. O nome dele é na língua garifuna e significa felicidade."

Nome da imagem: Frozen mobil home

Nome do fotógrafo: Greg Lecoeur

Ano: 2020

Da terra ao oceano, parece que tudo acontece quando se trata dessas fotos e quão incríveis elas são também.

"Durante uma expedição em um pequeno veleiro, exploramos a Península Antártica mergulhando abaixo da superfície. Embora as condições sejam extremas com uma temperatura de menos 1 ° C, documentamos uma vida marinha extraordinária em seu frágil ecossistema, como nesta imagem : focas que comem caranguejos que vivem no gelo, mas que são afetadas pelo aquecimento global com o derretimento do gelo. "

Nome da imagem: O mundo em seus ombros

Nome do fotógrafo: Sofia Jern

Ano: 2020

"A fotografia é tirada no distrito de Kajiado, no Quênia, em agosto de 2019. Em uma época em que valores modernos, como a educação, desafiam os costumes tradicionais do povo Maasai, Margret Koitangkei Nkalo está determinado a escolher a educação e não ser dado em casamento. Quando perguntado como Margret Koitangkei Nkalo representaria seu povo, ela vestia suas joias tradicionais e olhava calmamente para a câmera.É importante que os povos indígenas escolham como se representam - não é para o mundo definir quem eles são, a escolha sempre deve ser deles ".

Nome da imagem: Sonia Suhl

Nome do fotógrafo: Inger Rønnenfelt

Ano: 2020

Esta fotografia premiada da Dinamarca é na verdade uma visão do processo de criação de filmes. Um filme em criação capturado em filme. Simples e ainda assim maravilhoso.

"Fiz fotos em um filme de estudantes de cinema dinamarquês" Wolf "e este retrato da atriz Sonia Suhl é um dos que eu achei muito especial. O filme é em preto e branco - como todas as minhas fotos. Foi uma alegria fazer . "

Nome da imagem: Johan Maurits van Nassau

Nome do fotógrafo: Jeroen Adema & Tryntsje Nauta

Ano: 2020

Essa fotografia é incomum, pois faz parte de uma narrativa visual:

"Esta foto faz parte de uma série, onde combinamos histórias do passado com um elemento moderno.

Nesta foto, você vê Johan Maurits van Nassau (1604-1679), o governante do principado alemão de Nassau-Siegen. Com dezesseis anos, ele se tornou um soldado no exército da República Holandesa. Eventualmente, ele se torna marechal de campo. Em 1664, Johan Maurits vem a Leeuwarden para o funeral de seu sobrinho, o governador da Frísia, Willem Frederik. No caminho de volta, ele cai com seu cavalo em Franeker através de uma ponte no centro da cidade. O acidente é quase fatal para ele.

Nós o fotografamos no canal moderno, exatamente no mesmo local em que ele caiu em 1664. "

Nome da imagem: Melancolia

Nome do fotógrafo: Esteban Montero

Ano: 2020

Outra foto que conta uma história. Desta vez, um sade:

"A idéia nasce após a perda de um ente querido, o objetivo é mostrar a melancolia que permanece quando você se afasta de alguém que ama, mas também a tentativa de manter o conforto, mantendo e mantendo sua memória viva".

Nome da imagem: O visual

Nome do fotógrafo: Kristiina Tammik

Ano: 2020

Kristiina Tammik, da Estônia, tirou essa imagem fantástica de uma pessoa e seu amigo peludo caçando patos. Apreciamos as cores marcantes do cão e o olhar em seus olhos quando ele retorna com o prêmio.

"Nova Scotia Duck Tolling Retriever recuperando um pato para o caçador."

Nome da imagem: Macaco pensando

Nome do fotógrafo: Jan Simon

Ano: 2020

Enquanto nas profundezas da Indonésia, Jan Simon tirou esta foto brilhante de uma criatura local em seu habitat natural.

"Fiquei impressionado com esta criatura enquanto viajava pela Indonésia. Quando eu estava em um lugar chamado Floresta dos Macacos, localizei esse macaco sentado e pensando no mundo.

É incrível como somos iguais ".

Nome da imagem: Veil of Remembrance

Nome do fotógrafo: Kozjak Boris

Ano: 2020

Essa imagem interessante parece mostrar uma fotografia de uma fotografia, mas tirada através de um véu, o que de alguma forma lhe dá uma sensação nostálgica.

"Tanja é o nome dela, sob o véu. Tirada em 7.6.2019. Em Virovitica, norte da Croácia."

Nome da imagem: Edifício

Nome do fotógrafo: Liliana Ochoa

Ano: 2020

Outra foto premiada mostra uma cena moderna. Construção constante em um desenvolvimento que vale a pena crescer para sempre. Uma tristeza para muitos, uma beleza para alguns. Certamente, trabalhe para alguém.

"Os trabalhadores montam uma estrutura de ferro durante a construção de um prédio em Medellín, Colômbia. Este é um cenário comum nas áreas urbanas e reflete o crescimento excessivo e descontrolado das cidades modernas".

Nome da imagem: Outro eu

Nome do fotógrafo: Tianhu Yuan

Ano: 2020

As máscaras faciais são provavelmente um ponto sensível do mundo agora. No entanto, este nos faz tantas perguntas, bem como apenas gostamos do que é. Apenas uma garota com uma máscara de urso ou algo mais?

"Another Self é uma imagem do meu projeto em andamento sobre adolescentes de Nijigen na China."

Nome da imagem: Calma

Nome do fotógrafo: Bun Chan

Ano: 2020

Uma cena misteriosa, águas calmas e um indivíduo solitário. Outra foto brilhante e misteriosa que ganhou um prêmio nacional pelo Camboja.

"Calma é uma palavra simples, mas amplo termo e as pessoas tentam encontrá-la com base em histórias externas para preencher a paz interior. O lago é claro por causa da calma no fundo do lago Mesmo que o vento esteja soprando, é claro quando o vento parar de soprar, mas o lago ficará escuro Mesmo sem o vento, se o fundo do lago for áspero.

É também com a mente humana que a paz é interior e, quando nossa mente está em repouso, tudo ao nosso redor se acalma. "

Nome da imagem: Dance and urbex

Nome do fotógrafo: Alejandro Cifuentes

Ano: 2020

Essa cena incomum foi capturada pelo vencedor do Chile, Alejandro Cifuentes, que conseguiu fotografar uma dançarina no meio do voo no meio do que parece um prédio abandonado. A vida continua, mesmo quando as pessoas seguem em frente.

"Dança de balé dentro de um prédio antigo."

Nome da imagem: Sunset

Nome do fotógrafo: Atanas Chulev

Ano: 2020

Atanas Chulev é o vencedor do prêmio nacional da Bulgária graças a esta foto de um simples pôr do sol.

"A foto foi tirada em um dos túneis e galerias escavados durante a Primeira Guerra Mundial. A maioria deles pode ser vista na Via Ferrata De Luca-Innerkofler, mas é aconselhável usar o kit da Via Ferrata."

Nome da imagem: Afrocentrípeta

Nome do Fotógrafo: Matheus Leite

Ano: 2020

"Este trabalho ilustra a narrativa de união entre os negros, traficados e escravizados no Brasil por três séculos. É um retrato da simbiose e metamorfose que ocorreu aqui no Brasil entre os negros das mais diferentes regiões e culturas da África. Apesar de todos os cortes e cílios, existe uma força afro-centrípeta que nos muda, mas também mantém nossa ligadura ancestral ".

Nome da imagem: Young Eagle Hunter Lady

Nome do fotógrafo: Kyaw Bo Bo Han

Ano: 2020

O vencedor da Birmânia mostra uma maravilhosa visão de uma águia e de seu dono. Uma visão fotográfica dos costumes locais da Mongólia e um contraste marcante com outras fotos que venceram a competição deste ano.

"Esta foto é tirada nas províncias de Olgii, na Mongólia. Eles estão caçando com águias e normalmente ficam na fronteira do Cazaquistão e da Mongólia. Todo mês de outubro, os costumes de caça à águia do Cazaque são exibidos no Festival anual da Águia Dourada. Embora o governo do Cazaquistão tenha feito esforços para atrair os praticantes dessas tradições cazaques de volta ao Cazaquistão, a maioria dos cazaques permaneceu na Mongólia. "

Nome da imagem: Lucy

Nome do fotógrafo: Agostina Valle Saggio

Ano: 2020

Às vezes, uma simples fotografia de retrato é suficiente para ganhar um prêmio. Porém, este está longe de ser simples, mas com certeza é impressionante. Agostina Valle Saggio, da Argentina, ganhou o prêmio nacional por esta imagem de retrato de um sujeito conhecido apenas como Lucy.

Nome da imagem: Não há motivo para rir

Nome do fotógrafo: Adam Stevenson

Ano: 2020

Foram dois anos difíceis e a Austrália teve um momento especialmente ruim com os incêndios que destruíram a vida e a paisagem. Esta fotografia premiada nacional dificilmente é um consolo, mas pelo menos mostra uma vista da paisagem para todos testemunharem.

"Esta imagem foi tirada com o meu iPhone X perto de minha casa em Wallabi Point, Nova Gales do Sul, Austrália, depois que devastadores incêndios florestais varreram a área. Enquanto eu observava o pôr do sol através da fumaça, um kookaburra apareceu e me permitiu subir imediatamente. Nós compartilhamos um momento, assistindo o sol desaparecer por trás da cena apocalíptica ... ele estava rindo. "

Nome da imagem: Ciclistas

Nome do fotógrafo: Steven Meert

Ano: 2020

Enquanto isso, na Bélgica, os ciclistas são acionados em torno de uma pista de corrida. A ação é suficiente para chamar a atenção dos telespectadores e dos jurados também.

"Filmado na sessão de treinamento na pista de ciclismo da Eddy Merckx."

Nome da imagem: Melina preto e branco

Nome do fotógrafo: Matthias Pall

Ano: 2020

Ficamos imediatamente impressionados com as sardas desse sujeito e o olhar intenso que ela parece estar lançando sobre o espectador. Matthias Pall fez um trabalho fantástico de capturar a beleza de seu assunto e recebeu o prêmio nacional como resultado.

"A verdadeira beleza está conectada ao seu mundo interior, é algo que vem do seu interior"

Nome da imagem: Reminiscence

Nome do fotógrafo: Tonmoy Adhikary

Ano: 2020

Descrição da imagem: Preto e Branco

"Esta foto é sobre alguém que eu conheço que adora assistir filmes. Seu amor e carinho por assistir filmes começaram quando ele era criança, na era do videocassete. Hoje, na era da tecnologia moderna, o videocassete O jogador está quase extinto, mas até hoje existem pessoas que apreciam esses dispositivos antigos e suas memórias inestimáveis.

Esta foto é em preto e branco de três maneiras diferentes. Primeiro, a foto em si é em preto e branco; em segundo lugar, o cassete de videocassete na foto é preto e os olhos são brancos. Terceiro, costumava haver um pedaço de papel branco rotulado na fita para anotar o nome do filme ou do conteúdo ".

Nome da imagem: Abraçando-se

Nome do fotógrafo: Youngchul Kim

Ano: 2020

Algo que a maioria das pessoas deve procurar evitar no momento - um abraço quente (espalhamento de germes).

"Eu tiro uma sessão de moda em Seul. Durante as sessões de moda, pedi para as modelos se encolherem e pensarem em algo pacífico e abençoado."