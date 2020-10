Sony A7 R II por apenas £ 1.199 com lente 28-70 mm, com desconto de £ 1.200

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As câmeras Sony tradicionalmente recebem um desconto no Amazon Prime Day, e em 2020 não é diferente. Este ano, a melhor oferta é para a Alpha A7 R Mark II com lente 28-70mm incluída. O preço é de £ 1199, o que representa um desconto total de £ 1201 em relação ao preço original de £ 2.400.

A A7 R é a linha da Sony de câmeras full frame sem espelho, o que significa construção pequena, mas com tamanho máximo de sensor. Esse sensor maior é o que permite que essa câmera forneça fotos de especificações profissionais, aprimore o fundo desfocado e corte a luz fraca de maneira especializada.

• Interessado? Veja a oferta da Sony A7 R Mark 2 na Amazon UK

O R significa que também tem uma mão no vídeo - conhecido entre a comunidade, capaz de capturar imagens 4K em formatos de alta qualidade. Muitos o usariam como um atirador portátil - basta colocar algumas baterias extras para garantir que dure. O negócio de £ 1199 é um roubo, dadas as lentes incluídas.

Se esta Sony não é para você, dê uma olhada nas melhores ofertas de câmeras do primeiro dia da Amazon , onde há uma seleção completa de opções compactas, sem espelho e DSLR à venda - com certeza haverá algo para todos em um corte do pedido original preço.

Escrito por Jason Denwood. Edição por Mike Lowe.