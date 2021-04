A Sennheiser tem alguns novos microfones voltados para vloggers e criadores de conteúdo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sennheiser está lançando uma série de novos microfones que são projetados para funcionar bem com câmeras e smartphones, apelando a todos os tipos de criadores. Seja você um vlogger, podcaster ou YouTuber, a Sennheiser tem algo para você.

A linha de microfones neste lançamento inclui uma versão atualizada do microfone shotgun MKE 400 montado na câmera, junto com alguns microfones de lapela para smartphone.

É o último desses dispositivos que provavelmente atrairá muitos criadores de conteúdo em movimento. Diz-se que os microfones Sennheiser XS Lav oferecem soluções de captura de áudio "simples e eficazes". São microfones de encaixe que podem ser usados em sua camisa e capturar áudio nítido se você não quiser o incômodo ou as despesas de um microfone shotgun maior.

Esses microfones vêm em duas variantes - uma com um plugue TRRS de 3,5 mm e outra com conexões USB-C. Os usuários do iPhone da Apple precisarão usar a versão de 3,5 mm com um adaptador, mas caso contrário, a versão USB-C deve funcionar para muitos dispositivos Android e laptops.

Enquanto isso, o MKE 400 é um microfone shotgun compacto com recursos de nível profissional, incluindo um windscreen, uma porta de fone de ouvido embutida e, mais útil, a capacidade de ligar e desligar ao mesmo tempo que sua câmera. Isso vai economizar bateria e também garantir que você esteja capturando áudio quando espera e deve funcionar por até 100 horas também.

Embora o MKE 400 seja tecnicamente projetado para ser montado em uma câmera, ele também é projetado para funcionar com dispositivos móveis por meio de um cabo TRRS que pode ser conectado a um conector de fone de ouvido de 3,5 mm ou a um adaptador USB-C. Portanto, muita flexibilidade aqui e uma alternativa viável para o Rode VideoMic Pro também.

