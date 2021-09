Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Lembra-se dos bons velhos tempos de perseguir megapixels? Era uma proporção simples de um para um para mostrar como sua câmera era boa. E enquanto os megapixels ainda desempenham um papel na qualidade da imagem, a ideia da fotografia computacional assumiu, usando o poder de processamento do telefone para aprimorar as imagens, criando algo muito melhor do que os pequenos sensores jamais poderiam.

Mas ainda há algo a ser dito sobre uma grande faixa de pixels que fazem uma imagem se destacar. E então a Samsung acaba de revelar um sensor de câmera de 576MP colossal. Um flexível sólido em qualquer aspecto. Agora, isso não chegará aos seus telefones tão cedo (ou talvez nunca), mas ainda vale a pena falar sobre isso, já que a tecnologia, sem dúvida, irá escorregar de alguma forma.

O novo sensor será lançado em 2025 com foco em drones, automóveis e para uso médico. O novo sensor 576MP foi revelado durante uma apresentação no SEMI Europe Summit , onde também foi revelada a linha do tempo dos sensores, como você pode ver abaixo.

Você pode ver claramente o sensor de 108MP mais atualizado que está sendo usado atualmente nos aparelhos da Samsung, enquanto o sensor de 200MP - chamado Samsung ISOCELL HP1 - preencherá uma das lacunas do monstro de 576MP.

Como mencionado, ele não foi projetado para uso em smartphones, mas isso não o exclui no futuro. O tamanho do pixel chega a 0,8 µm, que não é o menor disponível, e assim deixa espaço para melhorias. Todo o sensor tem 1 / 0,57 ″ de tamanho, deixando um pouco de especulação se algum dia ele será capaz de caber em um telefone. Com alguns ajustes, e talvez uma redução do tamanho do pixel para pelo menos 0,64 µm como vemos no atual sensor de 108MP, podemos ver algo no futuro. Mas isso também criará por si só um grande impacto na câmera. De qualquer forma, alguns desenvolvimentos interessantes do fabricante coreano.