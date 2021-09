Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung Electronics levantou a tampa em seu sensor de câmera Isocell HP1 de 200 megapixels.

Projetado com pixels de 0,64μm, o sensor consegue permanecer pequeno o suficiente para uso em smartphone, mas oferece resoluções ultra-altas.

Também aborda o problema da fotografia com pouca luz, que pode ser afetada por pixels menores - pixels menores significam menos luz chegando a cada pixel - por meio do que a Samsung chama de tecnologia ChameloenCell. Esta é uma tecnologia pixel-binning que adapta o uso do sensor para reduzir a resolução e aumentar o suporte para pouca luz.

Ele altera efetivamente a recepção de pixels para layout de dois por dois, quatro por quatro ou pixel completo, dependendo das circunstâncias de iluminação.

Portanto, o sensor pode mudar para uma configuração de 12 megapixels, com tamanhos de pixel de 2,56μm quando a iluminação é ruim, e voltar para até 200 megapixels quando brilhante.

O Isocell HP1 também é capaz de capturar vídeo de 8K a 30fps com perda mínima. Ele mescla pixels para criar uma resolução de vídeo de 8192 x 6144, que permite a captura em 7680 x 4320 (8K) sem a necessidade de cortar ou reduzir a imagem.

Há todas as chances de a Samsung adotar o Isocell HP1 em seus principais lançamentos de telefones de 2022 - talvez o Samsung Galaxy S22 Ultra seja o primeiro? Outros fabricantes também estão interessados em adotar o novo sensor.

A Samsung também anunciou o Isocell GN5, um sensor de imagem de 1.0μm de 50 megapixels que usa a tecnologia Dual pixel pela primeira vez.

Isso aumenta muito as capacidades de foco automático, especificamente.