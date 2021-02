Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou um novo sensor de câmera para telefones que adota autofoco mais rápido e menor consumo de energia.

O sensor Isocell GN2 de 1,4 μm e 50 megapixels possui tecnologia Dual Pixel Pro. Isso ajusta automaticamente a fase superior e inferior das imagens, não apenas esquerda e direita - como a tecnologia anterior Dual Pixel da Samsung . Portanto, permite que a câmera focalize muito mais rapidamente.

A tecnologia Dual Pixel original usa dois fotodiodos escondidos atrás de cada pixel para avaliar instantaneamente a luz proveniente dos ângulos esquerdo e direito ligeiramente diferentes de uma imagem. A diferença de fase entre os dois ângulos é então comparada para fazer uma imagem nítida.

Dual Pixel Pro organiza os fotodiodos atrás dos pixels verdes diagonalmente, para que eles também possam avaliar a luz que vem da parte superior e inferior. Dessa forma, o sensor pode detectar as diferenças de fase entre esquerda, direita, superior e inferior instantaneamente e ajustar de acordo. Isso permite que um processador obtenha a imagem mais nítida com mais rapidez e funcione com mais eficácia quando você gira o telefone (por exemplo).

O sensor Isocell GN2 também adiciona HDR escalonado - uma tecnologia HDR multiplexada no tempo que promete detalhes ricos e cores vivas, mas com até 24 por cento menos consumo de energia em relação aos sensores anteriores.

E tem Smart ISO e Smart ISO Pro, além de gravação de vídeo 4K 120fps (1080p480).

O sensor já entrou em produção em massa e poderá ser usado em aparelhos em breve.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 23 Fevereiro 2021

Escrito por Rik Henderson.