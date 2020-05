Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung anunciou um novo sensor de câmera para telefones que oferece potencialmente foco automático mais rápido e melhor fotografia com pouca luz.

O Samsung Isocell GN1 é um sensor de 50 megapixels com pixels de tamanho de 1,2μm - maior que o normal. Isso, combinado com a tecnologia Dual Pixel e Tetracell (pela primeira vez em um único sensor Samsung), permite captura de luz mais sensível e "velocidades de foco automático no estilo DSLR".

A tecnologia Tetracell aprimora efetivamente a capacidade de um pixel de capturar e processar mais luz, agrupando quatro sinais de pixel em um. Portanto, aumenta o tamanho do pixel para 2,4 μm e permite imagens muito mais brilhantes de 12,5 megapixels - um quarto da resolução usual, mas melhores fotos com pouca luz.

A tecnologia Dual Pixel utiliza dois fotodiodos sentados lado a lado em um único pixel, cada um capaz de receber luz de diferentes ângulos para detecção de fase. Isso significa que, quando todos os pixels são implantados para foco, ele se encaixa muito mais rapidamente do que os sensores de câmera anteriores da Samsung.

Além das duas tecnologias, o GN1 vem com a tecnologia Smart-ISO para seleção automática de ISO, HDR em tempo real e estabilização de imagem eletrônica.

Ele suporta gravação de vídeo em até 8K 30fps.

O chip, que é visto como um rival direto da alternativa IMX689 da Sony - encontrado no OnePlus 8 Pro e em alguns outros aparelhos recentes - entrará em produção em massa este mês. Deveríamos vê-lo nos telefones ainda este ano.