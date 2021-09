Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer anunciou a Kiyo X Webcam - uma atualização de sua câmera de vídeo básica para streamers.

O novo modelo oferece captura de vídeo Full HD 1080p e streaming a 30fps ou 720p a 60 quadros por segundo. É totalmente personalizável no software Razer Synapse e vem com funcionalidade de foco automático.

Embora não haja luz LED embutida, é compatível com o software Razer Virtual Ring Light, que usa o monitor do PC para criar uma fonte de luz. Este software estará disponível no final de outubro, enquanto a própria câmera está disponível agora, por £ 79,99 / $ 79,99.

É importante notar que, como outras câmeras Razer Kiyo, ela funciona melhor quando conectada a um PC com Windows. Embora seja executado em um Mac por meio de USB, o software Razer Synapse não é compatível com o macOS, portanto, você não pode ajustar as configurações facilmente.

Ao mesmo tempo, também foi apresentado o Razer Ripsaw X, uma placa de captura de vídeo externa com conectividade HDMI 2.0 e USB 3.0. Ele pode capturar vídeo em resolução de até 4K a 30fps.

É plug and play, portanto você não precisa de hardware especializado dentro do seu PC.

O Ripsaw X também está disponível agora, com preço de £ 139,99 / $ 139,99. Ambos podem ser encontrados em Razer.com.