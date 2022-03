Polaroid e Nike SB se unem para um lindo tênis de patinação

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Polaroid se uniu à Nike SB (essa é a seção de skate) para lançar um novo tênis de aparência adorável, o Nike SB Dunk Low Pro Polaroid.

É um bom tênis de skate de cano baixo, com o swoosh da Nike recriado nos tons de arco-íris do famoso logotipo da Polaroid, criando um contraste muito bom com o preto do tênis.

A Polaroid também tem mais a dizer sobre o sapato e lançará um vídeo de demonstração no início de abril, antes de ser colocado à venda em 4 de abril.

Como os sneakerheads estarão acostumados, será um lançamento bastante exclusivo, apenas comprável através do aplicativo SNKRS e em algumas lojas de skate ainda sem nome aqui no Reino Unido. Também custará £ 109,95, portanto, não é o sapato de skate mais barato.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: algumas ofertas ainda estão ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 · O Prime Day 2021 já começou!

Será um dos mais únicos, porém, e representará uma equipe muito boa entre uma grande fotografia e a cultura do skate. A Polaroid também não teve medo de experimentar coisas novas recentemente, como demonstrado por sua câmera instantânea Now Plus , que se conecta ao seu telefone para controles e personalização adicionais.

Escrito por Max Freeman-Mills.