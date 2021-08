Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A mais nova câmera instantânea da Polaroid, a Now Plus, acaba de ser revelada e traz um novo mundo de controle e personalização para a mesa em comparação com o Now padrão.

O design da câmera é quase idêntico ao do Now, mas há uma diferença fundamental sob o capô - ela pode se conectar ao aplicativo companheiro da Polaroid via Bluetooth e permitir que você ajuste seus controles manuais para mexer com exposição, aberturas, profundidade de campo e muito mais .

O Now Plus também vem com um conjunto de tampas de lente para fornecer vinhetas coloridas ou brilhantes para suas fotos, portanto, é realmente uma solução um pouco mais completa se você estiver realmente interessado em fotografia instantânea.

Existem outras câmeras instantâneas que oferecem controle manual, mas a maioria delas são complicadas e complexas, ao invés de baseadas em software como este, então é certamente uma ideia legal. A desvantagem não surpreendente disso é que ele está na ponta mais cara do mercado, a £ 139,99, mas pelo menos você consegue o seu investimento.

Temos um Now Plus em nossas mãos, então vamos experimentá-lo nas próximas semanas para ver como ele se compara a outras câmeras instantâneas que testamos - fique de olho na lista que vinculamos acima para ver se entra em nosso ranking.