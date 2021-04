A Polaroid Go é a menor câmera instantânea do mundo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Polaroid é praticamente uma realeza no mundo das câmeras instantâneas, pelo menos no que diz respeito ao conhecimento da marca. Peça a qualquer pessoa na rua para nomear uma câmera instantânea e há uma boa chance de que ela vá com o nome usado.

É um mercado mais competitivo do que parece, porém, e embora a Polaroid ainda tenha algumas câmeras instantâneas modernas, sempre há espaço para melhorias em um mundo onde a Fujifilm continua criando ótimas alternativas Instax.

Agora, a Polaroid estreou a Polaroid Go - a menor câmera instantânea do novo mundo e uma tecnologia de aparência incrível. Tem apenas 10,5 cm de comprimento, 8,4 cm de largura e 6,1 cm de altura, o que é uma forma longa de dizer que é genuinamente pequeno.

Ele traz filme Polaroid em miniatura sob medida para combinar com o novo formato, tornando-o um competidor claro para o formato Instax menor que serviu à Fujifilm de forma tão brilhante.

A câmera também tem alguns truques padrão na manga: um novo espelho selfie para facilitar o enquadramento das fotos, um temporizador, flash dinâmico e a opção de dupla exposição, que sempre fica bem em filme instantâneo.

A câmera está em pré-venda hoje e disponível integralmente em 27 de abril por £ 109,99, com um pacote duplo de filme chegando a £ 18,99.

Escrito por Max Freeman-Mills.