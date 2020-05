Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Pentax, empresa japonesa de câmeras que agora pertence à Ricoh, continua sua missão de lançar novas câmeras DSLR. Para 2020, esse será um modelo de sensor APS-C ainda não nomeado, que foi explorado um pouco mais a fundo em um vídeo do YouTube da empresa .

A grande revelação é que esta nova câmera da série K - que poderíamos assumir como uma "K80" - possui um visor totalmente novo que apresenta uma imagem enorme aos olhos.

Os visores ópticos usam magnitização, que normalmente é de 0,9x (para os modelos APS-C); o novo modelo Pentax terá ampliação de 1,05x - fornecendo um tamanho de imagem maior que qualquer concorrente equivalente para uma câmera desse tipo.

Pentax diz que o localizador usa vidro especial para minimizar a refração, para fornecer uma imagem nítida e livre de distorção - até as bordas. O localizador também se projeta a 3 mm da parte traseira da câmera, para ajudar a evitar o contato do nariz com a tela LCD - uma tela que escurece automaticamente quando o localizador está em uso para evitar ser uma distração.

A nova DSLR também oferecerá uma nova empunhadura da bateria projetada para uso na orientação retrato e paisagem.

Então, quando podemos esperar a nova série Pentax K? A empresa diz que ainda está em andamento até o final de 2020, com garantias de gerentes de fábrica e fornecedores. Visto que a câmera foi provocada pela primeira vez no final de 2019, parece ser um longo caminho para chegar lá.