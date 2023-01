Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Adoramos as câmeras sem espelho da Panasonic, elas são algumas das câmeras mais ricas em recursos e configuráveis do mercado.

No entanto, sempre houve uma coisa que decepciona o sistema, que é a confiança da marca no autofoco baseado no contraste.

Tudo isso está prestes a mudar, já que a Panasonic anunciou seus últimos corpos sem espelhos de quadro completo e, pela primeira vez, eles apresentam foco automático híbrido de fase.

O Lumix S5II é o sucessor do Lumix S5 de 2020, mas não o substituirá totalmente, ele funcionará ao lado dele como uma opção mais premium.

O S5IIX está sendo lançado no final deste ano e é destinado a profissionais de vídeo, ele adiciona codecs Apple ProRes à mistura juntamente com recursos de transmissão ao vivo - mas, de outra forma, é essencialmente a mesma câmera.

Ambos apresentam um sensor CMOS de 24 megapixels com quadro completo novinho em folha e motor de imagem, mantendo-se compatíveis com a gama existente de lentes Lumix S.

O novo motor permite a gravação interna de 6K 4:2:0 10 bits e 4K 4:2:2 10 bits a até 60fps.

Um novo sistema de gerenciamento de calor permite tempos de gravação ilimitados, sem aumentar significativamente o tamanho da câmera.

Há gravação de alta velocidade, a até 180fps, mas isto é limitado a 1080p.

Um perfil de 14+ stop V-Log está incluído como padrão em ambos os modelos, e uma nova função LUT em tempo real permite que você aplique diretamente sua classe na câmera.

Para fotógrafos, agora você pode fotografar a até 30fps com o obturador eletrônico, uma grande melhoria em relação ao S5 original.

Enquanto isso, os benefícios da estabilização ativa da imagem são melhorados tanto na fotografia quanto no vídeo - compensando até 200 por cento em comparação com a estabilização convencional.

Outra pequena, mas importante atualização é a mudança para uma porta HDMI de tamanho normal, os usuários do monitor se regozijam.

O Lumix S5II estará disponível ainda este mês ao preço competitivo de US$1999 / £1999 / EUR2199.

O Lumix S5IIX está sendo lançado na primavera e irá por $2199 / £2299 / EUR2499.

Escrito por Luke Baker.