(Pocket-lint) - A Panasonic GH5 tem sido a câmera para um grande número de criadores de conteúdo desde o seu lançamento em 2017 .

Agora, finalmente podemos ver seu sucessor, o GH6. Que apresenta um novo sensor de 25.2MP, vídeo 5.7K 30P ProRes 4:2:2 e sem limites de gravação.

Os usuários do Lumix ficarão encantados ao ver que a câmera continua fazendo parte do ecossistema Micro Four Thirds , então os usuários do GH5 que desejam atualizar podem trazer suas lentes junto com eles.

O GH6 possui um monitor LCD touchscreen flip-out de 3 polegadas na parte traseira e o mesmo visor OLED de 3,68 milhões de pontos encontrado no GH5.

A nova câmera apresenta algo que a Panasonic chama de Dynamic Range Boost, que usa circuitos inteligentes e processamento integrado robusto para criar uma imagem de faixa dinâmica mais alta.

O recurso Dynamic Range Boost também reduz o ruído e melhora a qualidade da imagem em configurações ISO altas.

Todo esse processamento exige muito resfriamento, e é por isso que o GH6 possui um ventilador de resfriamento ativo para manter as coisas funcionando sem problemas.

A Panasonic deu muita ênfase aos novos codecs suportados, em particular os muitos sabores de ProRes que são oferecidos.

Como esses novos codecs mais pesados exigem taxas de dados muito mais rápidas para armazenamento, um slot CFexpress foi adicionado. Muitos dos novos codecs exigirão a gravação no cartão CFexpress, pois os cartões SD não poderão acompanhar.

Há uma porta USB-C 3.2 integrada e a Panasonic planeja permitir a gravação em um SSD externo por meio de uma atualização de firmware, o que provavelmente seria a opção mais barata.

Infelizmente, o sistema de foco automático permanece baseado na detecção de contraste, portanto, os usuários do GH5 que esperam um aumento maciço nos recursos de foco automático podem ficar um pouco desapontados.

O GH6 está disponível para pré-encomenda agora a um preço de US $ 2.200 para a variante apenas do corpo.

