O lançamento da Panasonic Lumix GH6 é provável em 27 de outubro?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sabemos que a câmera sem espelho de primeira linha da Panasonic Lumix GH6 Micro Four Thirds está chegando - isso foi confirmado pela Panasonic em maio deste ano - mas a data exata para uma revelação mais completa permaneceu desconhecida.

Agora há a sugestão de que sua revelação completa é iminente, para coincidir com o evento de 20º aniversário da Panasonic Lumix - que está marcado para 27 de outubro de 2021. Isso realmente se encaixaria com a promessa de data de lançamento "antes do final de 2021" da empresa, que foi a melhor informações que tínhamos antes.

Já sabemos algumas informações sobre a Lumix GH6 - que ela gravará vídeos em 4K120p e 5.7K60p sem limites de tempo, por exemplo - mas ainda há muitas incógnitas sobre a câmera Micro Four Thirds de última geração.

É claramente uma câmera importante para a Panasonic, tanto em termos de posicionamento profissional quanto de prosumer, que durante 2021 já lançoua GH5 de segunda geração - não agradando a todos os seus clientes o suficiente, dadas as pequenas diferenças que o modelo M2 hospeda em relação ao original .

A Lumix GH6, então, está configurada para ser a verdadeira câmera aprimorada. O rei Micro Quatro Terços, se você quiser. Ele promete ter um preço razoável, também, em "cerca de US $ 2.500". Mas o que mais ele oferecerá? Bem, teremos apenas que esperar e ver se a Panasonic revelará tudo no dia 27 de outubro ...