(Pocket-lint) - A Panasonic substituiu sua câmera sem espelho GH5 por uma versão atualizada: a, sem surpresa, chamada GH5 Mark II. Mas é muito semelhante ao seu antecessor.

O M2 não é idêntico ao GH5 original, embora possa não fazer sentido trocar um de primeira geração por este modelo, existem diferenças. Então, o que exatamente são?

Ambos: Corpo vedado com água e poeira

Ambos: suporte para cartão SD duplo (ambos UHS-II)

Ambos: portas de 3,5 mm para entrada de microfone e saída de fone de ouvido

GH5: atualização de software de pagamento V-Log L / GH5 M2: V-Log L instalado como padrão

GH5: LCD articulado de 3,2 pol., 1,6 m de ponto / GH5 M2: LCD articulado de 3,0 pol., 1,8 m de ponto

GH5: bateria DMW-BLF19 (1860mAh) / GH5 M2: DMW-BLK22 (2200mAh, carregamento USB-C)

Dê uma olhada rápida nas duas câmeras lado a lado e você perceberá como elas são semelhantes. Muito pouco mudou em termos de forma geral e estilo. Todos os botões e mostradores estão no mesmo lugar que antes, mas há algumas mudanças sutis puramente estéticas.

O botão de filme agora está vermelho, além de haver um anel vermelho ao redor do seletor de modo de disparo - assim como na Lumix S5 . Todo o resto é praticamente idêntico, exceto a nova marcação "II" para especificar o modelo da câmera.

Uma outra pequena diferença que notamos é que os botões de função personalizáveis não têm mais rótulos Fn, em vez disso, têm o ícone que descreve o que eles fazem por padrão. Por exemplo, Fn1 agora é o alternador de perfil de cor, Fn5 é o botão LVF. Essencialmente, o que costumava ser o rótulo secundário ao lado do botão no corpo da câmera agora foi movido para o próprio botão.

Ambas as câmeras possuem uma tela totalmente articulada que se vira para o lado e possui controles sensíveis ao toque para focalizar e ajustar as configurações. A única diferença menor entre as telas é que a moldura na parte superior e inferior é mais grossa no novo modelo, enquanto a tela é um pouco menor - 3,2 polegadas contra 3,0 polegadas, mas é mais nítida.

As duas câmeras compartilham o mesmo layout de porta em seus lados esquerdos. Isso significa portas de 3,5 mm para microfone e fones de ouvido, uma porta HDMI de tamanho completo e uma porta USB-C. A única diferença aqui, no entanto, é que você pode carregar a bateria do M2 - que agora tem capacidade maior, a mesma usada na Lumix S1 - usando esta porta. Não é apenas para transferência de dados.

À direita, ambos têm dois slots para cartões SD protegidos por uma porta com fechadura. Ambas as câmeras suportam até SDXC UHS-II classe de velocidade 3.

GH5: Cinema 4K 10 bits a 24 fps, 4K 8 bits 60 fps / GH5 M2: Cinema 4K, 4K a 10 bits 60 fps

GH5 M2: C4K / 4K60p / 50p 4: 2: 2 saída HDMI de 10 bits com gravação interna 4: 2: 0 simultânea

Ambos: sensor Micro Four Thirds de 20,3 MP / GH5 M2: adiciona revestimento anti-reflexo (AR)

Ambos: estabilização de 5 eixos (sistema duplo no corpo e lente)

No lado do sensor, as duas câmeras têm um sensor Micro Four Thirds de 20,3 megapixels e montagem. É no desempenho de vídeo que o M2 tem vantagem.

Não listaremos todas as resoluções e taxas de quadros disponíveis, mas o Mark II pode gravar em Cinema 4K (4096 x 2160) a 4: 2: 0 10 bits a 60 fps ou em DCI 4K (3840 x 2160) a 4 : 2: 0 10 bits até 60 fps. Tudo interno e sem limites de gravação.

Esses dois são 200Mbps, mas se você diminuir para 30 ou 24fps, poderá obter até 400Mbps de 10 bits com ambas as resoluções. Além do mais, você pode gravar em Anamórfico 6K até 30fps ou 4K até 60fps.

O GH5 original só vai até 24fps com resolução Cinema 4K de 10 bits. E só grava em 8 bits a 4K / 60. Resumindo: há um pequeno solavanco em termos de captura de dados, o que poderia ser adequado para graduadores de cores mais do que o último GH5. Especialmente porque o GH5 M2 vem com V-Log L pré-instalado, ao contrário da atualização paga que estava no GH5 original.

O foco automático também é um pouco mais avançado para o modelo M2, oferecendo a mesma detecção de rosto e olhos que o GH5, mas também adicionando detecção de corpo e animal.

Ambos os modelos têm estabilização por deslocamento do sensor de 5 eixos e suporte para Dual IS 2 com lentes estabilizadas relevantes.

GH5 M2: Adiciona transmissão ao vivo sem fio

A Panasonic equipou o Mark II com capacidade de transmissão ao vivo sem fio em resolução Full HD usando os padrões NTSC ou PAL - até 60fps ou 50fps respectivamente. Este é um novo recurso importante para a Panasonic.

GH5 M2: £ 1499

Preço de lançamento GH5: £ 1299

Dependendo de onde você olha - e onde ainda está disponível - o GH5 original pode ser encontrado entre £ 1200- £ 1300 no Reino Unido. O GH5 M2, por sua vez, vai custar um pouco mais - com um preço de varejo fixado em £ 1499 apenas para a carroceria. Como o GH5 original, você poderá encontrar o Mark II em um kit com a lente 12-60mm.

É seguro dizer que a Panasonic Lumix GH5 M2 não é uma grande atualização em relação ao modelo de primeira geração, mas tudo bem. Em vez disso, trata-se de um substituto para ele, ocupando seu lugar na escada da série GH.

Para aqueles que procuram uma melhoria muito maior, provavelmente valerá a pena esperar pelo GH6 - que será lançado oficialmente no final do ano . Isso custará ainda mais, razão pela qual fez sentido atualizar o GH5 e manter algo a um preço mais acessível.

