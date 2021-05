Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A internet não escondeu que uma Panasonic Lumix GH5 Mark II - ou simplesmente GH5 M2, como diz o nome do produto (apesar dos números sendo usados no corpo da câmera) - estava a caminho. Então, sem surpresas, aqui está - com um novo recurso de streaming ao vivo sem fio via Wi-Fi sendo seu grande produto de venda.

O GH5 original foi lançado em 2017, então você pode esperar que o GH5 M2 traga uma série de novos recursos nos quatro anos que se passaram. Em vez disso, ele tem um punhado de novos pontos de interesse.

Comparado com o original, o Mark II utiliza a mesma bateria do Lumix S5 full frame (o DMW-BLK22), o que significa maior longevidade - e o carregamento via USB-C também é possível.

Os corpos GH5 Mark 1 e Mark 2 são do mesmo tamanho, portanto, todos os acessórios serão compatíveis um com o outro (exceto para as baterias, é claro).

As outras melhorias do Mark II vêm em recursos de vídeo, apesar de ambos os modelos usarem o mesmo sensor - exceto que a câmera mais recente adiciona um revestimento anti-reflexo à superfície do sensor.

Além de streaming ao vivo sem fio via Wi-Fi - para que você possa conectar o aplicativo para falar com seu roteador e produzir captura ao vivo para o YouTube e outras plataformas - também há gravação simultânea via monitor e internamente, que o GH5 original não poderia t gerenciar.

Não há corte na gravação em todos os modos, então 17: 9 C4K, 16: 9 4K e 4: 3 Anamórfico em 6K-A utilizam o sensor como está, para permanecer fiel às distâncias focais das lentes.

Em outros lugares, a resolução da tela do GH5 Mark II é aumentada - até 1,8 m-pontos no painel de 3 polegadas - enquanto o V-Log L é instalado como padrão, ao invés de ser uma compra de software separada.

Portanto, não é um salto gigante para a série, mas é realmente projetado para substituir o GH5 original e introduzir alguns novos recursos. O próximo trampolim é realmente o GH6 - que, por acaso, também foi oficializado como um anúncio de desenvolvimento .

O Lumix GH5 M2 estará à venda em junho, ao preço de $ 1.699,99 e £ 1.499, somente carroceria.

Escrito por Mike Lowe.