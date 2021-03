Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a Panasonic lançou a S1 em 2019, ela já era uma câmera sem espelho de quadro inteiro formidável. Agora está prestes a ficar ainda mais forte, com a introdução do vídeo de 6K.

A partir de 6 de abril de 2021, você pode visitar a página de suporte oficial da Panasonic para baixar o novo firmware - versão 2.0 - que adiciona captura padrão C4K com resolução de 5,9K. Também há 4K a 60 / 50p com gravação interna 4: 2: 0 de 10 bits se fotografar com a câmera. Se você está capturando fora da câmera, usando um Atomos Ninja V (como na foto), então a gravação anamórfica de 12 bits 5,9 K / 4 K / 3,5 K em HDMI é possível.

No entanto, esses três formatos de captura exigirão que você pague pela chave de atualização do software DMW-SFU2. Isso não é novo, era uma opção para abrir o V-Log desde o primeiro dia na vida da câmera, mas agora agrega ainda mais valor. Se você já pagou pelo DMW-SFU2, os recursos extras acima não têm custo adicional.

Então, quanto isso vai custar? A chave DMW-SFU2 custa cerca de £ 159 ou $ 199. Melhores preços fornecidos abaixo:

Independentemente de você possuir a chave de software, no entanto, o novo firmware 2.0 trará controles adicionais para todos os proprietários de S1. A configuração Dual Native ISO agora pode ser selecionada manualmente - antes de estar sempre ativa - também há bloqueio de orientação, enquanto o modo de economia de energia está disponível quando alimentado por um adaptador AC (o DMW-AC10).

Outras câmeras na faixa full-frame da Panasonic - S1H, S1R e BHG1 - também receberão atualizações de firmware semelhantes, caso um desses modelos esteja em sua bolsa.

Escrito por Mike Lowe.