(Pocket-lint) - A Panasonic anunciou oficialmente que sua próxima câmera sem espelho full frame, a Lumix S5, será revelada na quarta-feira, 2 de setembro de 2020. Veja como se manter atualizado, como assistir ao lançamento e o que esperar da câmera.

Quando uma empresa japonesa tem como alvo os fusos horários europeus e americanos, você sabe que seus interesses em seu produto estão nesses mercados. Que é exatamente como o lançamento do S5 é configurado: assista no início / meio da manhã ou no meio da tarde, dependendo de onde você estiver no hemisfério ocidental.

Costa Oeste dos EUA: 07:00 (PDT)

Costa Leste dos EUA: 10:00 (EDT)

Reino Unido: 15:00 (BST)

Europa Central: 16:00 (CEST)

Japão: 00h00 [+1 qui, 4 de setembro] (JST)

A Panasonic disse que vai "realizar um evento de lançamento online para a nova câmera sem espelho full-frame Lumix S5", enquanto fornece um link para uma página de destino especial - esta aqui - onde o produto "será revelado".

Além disso, a Panasonic diz que mais informações serão adicionadas em sua conta oficial do Instagram @lumix .

Embora a posição oficial da Panasonic - "A Panasonic está comprometida em atender às demandas apaixonadas de todos os criadores por meio de sua marca Lumix,

e o novo Lumix S5 é uma das concretizações desse compromisso. "- é totalmente lavado, há muito mais ofertas na página de destino oficial do S5 da empresa.

O banner "Imagens em movimento para a frente" em sua página oficial é a primeira dica - ou seja, que o vídeo ("imagens em movimento") estará na vanguarda das capacidades desta câmera - que o embaixador e cinegrafista da Lumix, Todd White, passa a apoiar em seu vídeo teaser do YouTube (veja acima).

Dado o interesse da Panasonic no mercado de vídeo - o último lançamento da série S, o S1H, foi totalmente focado em vídeo - parece uma posição adequada para o S5. Saberemos mais quando o evento começar!

Escrito por Mike Lowe.