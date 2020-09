Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há uma nova câmera sem espelho de quadro inteiro da série Lumix S na cidade: a Lumix S5. Esta câmera tem um preço mais acessível do que os modelos originais da série S, ao mesmo tempo em que traz recursos de vídeo de alta qualidade em um formato de corpo pequeno e leve.

Com o mercado de vídeo cada vez mais competitivo, a Lumix S5 atingiu todas as notas certas? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre esta câmera.

Dimensões do corpo: 132,6 mm x 97,1 mm x 81,9 mm / Peso: 714g

LCD de ângulo variável de 1.840k pontos; Visor OLED de 2.360 mil pontos 0.74x

Sensor CMOS de quadro inteiro de 24,2 megapixels (igual ao S1H)

Construção em liga de magnésio resistente a respingos e poeira

Slot para cartão SD duplo, saída microHDMI

Montagem de lente: lentes de montagem em L

Carregamento USB

Não há como negar o fato de que a Lumix S1 original era e é uma câmera grande. A Lumix S5 é uma perspectiva totalmente diferente: na verdade, suas dimensões tornam seu corpo menor do que a Lumix GH5. Isso é um feito impressionante considerando que o S5 tem um sensor full-frame, o GH5 um Micro Four Thirds muito menor.

Esse sensor, apressamo-nos em apontar, é o mesmo sensor de 24,2 megapixels encontrado na Lumix S1H - uma câmera com aspirações de vídeo de alta qualidade e um preço muito maior do que o S5. Muitos dos recursos de vídeo são compartilhados entre as duas câmeras - sobre o que falaremos em um momento.

Outras especificações principais do S5 incluem uma tela LCD que é montada em um suporte de ângulo variável, para ajudar nos trabalhos na altura da cintura e acima da cabeça. O visor eletrônico integrado, por sua vez, é um painel OLED de alta resolução (2.360k pontos) com ampliação (0.74x) para garantir que sua visão do mundo seja em grande escala.

O corpo do S5 é resistente a poeira e respingos, graças às vedações em toda a construção em liga de magnésio. Também não é muito pesado para o que é, com 714g apenas para o corpo. Adicione uma lente, no entanto, e esse peso inevitavelmente disparará para cima.

A montagem da lente não é outra senão a montagem L, como usada pela Leica, e é uma abertura inegavelmente grande. Tanto melhor, então, que a Panasonic conseguiu reduzir o tamanho geral do corpo do S5 consideravelmente.

Captura máxima: 4K a 60p 10 bits 4: 2: 0 (gravar no cartão SD; 4: 2: 2 via HDMI)

4K anamórfico disponível: 50/30/25 / 24p, desqueeze 1,3 / 1,33 / 1,5 / 1,8 / 2,0

Chave PAL / NTSC, código de tempo, padrão zebra, medidor de ponto de luminância

Tempo máximo de gravação: 30min em 10 bits, ilimitado em 8 bits

Usa LongGOP (não codec ALL-INTRA), HEVC H.265

Tomada de microfone / fone de ouvido de 3,5 mm, monitor de forma de onda

V-Log incluído (sem custo adicional)

ISO nativo duplo (apenas automático, não manual)

Uma grande venda de qualquer câmera nos dias de hoje está relacionada ao seu conjunto de recursos de vídeo. E a Lumix S5 realmente não está se segurando aqui. Não há nenhuma outra câmera sem espelho full-frame nesta faixa de preço que ofereça captura 4K a 60fps (bem, ainda não de qualquer maneira; certamente existem modelos mais caros que oferecem!).

Ele tem uma impressionante variedade de opções - incluindo Anamórfico 4K, projetado para uso com lentes S35mm (4 Perf significando sem corte para essas) - e pode até gravar sem limitação. Bem, dependendo do modo. Aqui está uma análise rápida das principais opções de 4K, taxas de bits, subamostragem, taxas de quadros, proporção de corte.

Full-frame (MOV) 4K (3840 x 2160) 4: 2: 2 10 bits 150 Mbps H.264 HLG 30/25 / 24p 30 min no máximo 4K (3840 x 2160) 4: 2: 0 8 bits 100 Mbps H.264 30/25 / 24p Sem limite de tempo Corte APS-C (MOV) 4K (3840 x 2160) 4: 2: 0 10 bits 200 Mbps HEVC HLG 60 / 50p 30 min no máximo 4K (3840 x 2160) 4: 2: 2 10 bits 150 Mbps H.264 HLG 30/25 / 24p 30 min no máximo 4K (3840 x 2160) 4: 2: 0 8 bits 100 Mbps H.264 30/25 / 24p Sem limite de tempo (30min para a opção 50 / 60p) S35 (MOV) Anamórfico (3328 x 2496) 4: 2: 2 10 bits 150 Mbps H.264 HLG 30/25 / 24p 30 min no máximo Anamórfico (3328 x 2496) 4: 2: 0 10 bits 200 Mbps HEVC HLG 50p 30 min no máximo

A Panasonic também está pressionando fortemente a opção de captura contínua no S5. Compreensivelmente, como muitos concorrentes superaquecerão no meio do tiro. A Lumix S5 foi projetada para operar até 40 ° C (104 ° F) sem parar graças a um design térmico.

Em outros lugares, há V-Log como padrão (sem custo extra, ao contrário do Lumix S1H), um conector de 3,5 mm para áudio e comutação ISO nativa dupla (para captura mais limpa em condições escuras - embora isso não possa ser definido manualmente, é automático ativa no S5).

Foco automático com detecção de contraste com DFD (profundidade da desfocagem)

Detecção de rosto, olho, cabeça e corpo - metade do tamanho da série S anterior

Algoritmo AF construído a partir do zero (será lançado para outra série S mais tarde em 2020)

Uma coisa que o S5 apresenta que é diferente de seus primos da série S é um sistema de foco automático retrabalhado. A Panasonic diz que construiu o algoritmo do zero desta vez - e que este software será implementado no S1 e S1H em 2020.

O sensor do S5 ainda usa um sistema de detecção de contraste e tecnologia de profundidade de desfoque (DFD), mas agora é mais astuto quando se trata de identificar tipos de assunto e travar em assuntos em movimento, afirma a Panasonic.

A detecção de rosto e olho original agora pode reconhecer cabeças - então, quando um rosto gira, o sistema AF continuará - e a detecção de corpo inteiro também.

Os profissionais podem estar administrando uma plataforma e usando o foco manual de qualquer maneira. Se você estiver usando uma tela fora da câmera, você não obterá todos os benefícios da taxa de atualização do sensor, já que a saída HDMI será cancelada em 60 Hz (portanto, o foco manual é mais lógico aqui).

Estabilização de imagem embutida de 5 pontos (6,5 pontos em combinação com a lente IS)

Sensor CMOS de quadro inteiro de 24,2 megapixels

ISO: 100-51.200 (Dual Native ISO Auto)

Foto 4K / foto burst de 6K

Modo 96 MP em alta resolução

Não que se trate apenas de captura de vídeo. Tudo isso também é útil para fotos - algo em que o S5 ainda deve se destacar, devido ao seu sensor testado e comprovado.

1/6 Panasonic

E se a resolução de 24,2 megapixels não parece o suficiente para você, então há a opção de 96MP usando o modo de alta resolução. Isso usa o sistema de estabilização de imagem para mover o sensor para utilizar a resolução aproximadamente quatro vezes.

Falando nisso, a estabilização de imagem baseada em sensor embutido pode fornecer 6,5 pontos de estabilização, afirma a Panasonic.

Tirar fotos em burst não é desleixado, com Foto 4K (cerca de 8MP) e Foto 6K (cerca de 16MP) oferecendo respectivos bursts de 60fps e 30fps. É uma imagem de 8 megapixels tirada até 60 vezes por segundo, ou uma imagem de 16 megapixels tirada até 30 vezes por segundo.

Data de envio em meados de setembro

£ 1.799 / $ 1.999 corpo apenas (£ 1.999 / $ 2.299 com lente de kit de 20-60 mm)

Já tocamos no preço, mas sem dizer quanto você terá que pagar até agora. No Reino Unido, a S5 custará £ 1.799 / $ 1.999 somente para o corpo, enquanto uma versão de lente 20-60mm terá um preço pedido de £ 1.999 / $ 2.299. Claro que ainda estamos falando de milhares, mas isso é muito menos do que os outros modelos da série S - e não falta muito. Concedido, o S1H oferece mais quando se trata de gravação contínua.

Se tudo isso parece tentador, você não precisa esperar muito: a Panasonic Lumix S5 estará à venda no mesmo mês de seu anúncio, com meados de setembro entregando a expectativa atual.

Escrito por Mike Lowe.