Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a Panasonic lançou a Lumix S1 - a primeira em sua série de câmeras sem espelho full frame - ela foi criticada por ser bastante grande e cara. Aqui está a resolução da empresa para isso: a Lumix S5.

O S5, anunciado em 2 de setembro durante a semana em que o show da IFA normalmente acontece , defende vários pontos de venda: é bem menor, muito mais leve e muito mais acessível do que o S1 original.

Panasonic Lumix S5: especificações, preço, data de lançamento, tudo que você precisa saber

É como uma versão full-frame do Lumix GH5 - e, surpreendentemente, é ainda menor (em 132,6 mm x 97,1 mm x 81,9 mm e 714 g, se você quiser as estatísticas completas).

O S5 também é empilhado até as vigas com proezas de recursos de vídeo que provavelmente farão com que a concorrência olhe ao redor um tanto nervosa. Em resumo, aqui está o que é oferecido:

Gravação 4K 60p (4K anamórfico incluído)

Captura de 10 bits (4: 2: 0 interno, 4: 2: 2 via saída HDMI)

Gravação contínua em 8 bits sem limitação de tempo (limite de 30 minutos em 10 bits)

O design térmico evita o superaquecimento (testado a 40C) e sem limitações para registrar o tempo

O sensor dentro do S5 é o mesmo de 24,2 megapixels do modelo Lumix S1H - uma câmera endossada pela Netflix, que pode capturar imagens de 6K a 24fps sem limitações de tempo de gravação - e obtém vários dos mesmos benefícios. Ele pode operar principalmente a 40 ° C (104 ° F) sem superaquecimento e, portanto, corte, permitindo o potencial de gravação ininterrupta.

Além disso, o S5 reescreveu o livro de regras de autofoco - bem, não exatamente, mas a Panasonic nos diz que o sistema de detecção de contraste aqui foi escrito do zero - para introduzir melhor autofoco e rastreamento. Este sistema AF será implementado em todas as câmeras da série S no final de 2020.

Um LCD de ângulo variável, visor OLED integrado, entrada de microfone / fone de ouvido de 3,5 mm, dois slots para cartão SD e corpo em liga de magnésio resistente a poeira / respingos completam o conjunto de recursos.

Se você quiser um, também não será necessário esperar muito. A Panasonic estará enviando o Lumix S5 em setembro, com seu preço pedido apenas de £ 1.799 / $ 1.999 sendo muito competitivo por tudo o que oferece. Há também uma opção de lente de kit de 20-60 mm por £ 1.999 / $ 2.299.

Escrito por Mike Lowe.