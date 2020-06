Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

À medida que o mundo dos vlogs ganha impulso, os fabricantes de câmeras tradicionais estão de olho no mercado de câmeras de vídeo portáteis. A Panasonic Lumix G100 é um desses produtos - mas uma câmera com muitos pontos de diferença que ajudam a diferenciá-la da concorrência.

O G100 vem com o OZO Audio da Nokia - é a primeira vez que essa tecnologia é usada em uma câmera de consumidor - que pode utilizar as três câmeras integradas para isolar o áudio. É até inteligente o suficiente para usar o rastreamento de detecção de rosto e isolar o áudio nessa área específica - combinando face a voz para obter a melhor qualidade possível sem interferência.

Principalmente a G100 faz parte da linha Lumix G, o que significa que é uma câmera sem espelho de lente intercambiável. Você pode trocar as lentes como desejar, ajustando os recursos da câmera como resultado. No entanto, principalmente, suspeitamos que a maioria use esse pacote de pequena escala com a lente zoom ultra compacta de 12-32 mm - que faz parte do pacote do kit - por suas capacidades de grande angular.

Enquanto a maioria das câmeras da série G não são enormes de forma alguma, a G100 é consideravelmente menor do que seus primos da série G. Isso não substitui nada que já exista na faixa - é a resposta da Panasonic para outras alternativas de pequenos sensores, como Sony ZV-1 e Canon PowerShot G7 X III .

A Lumix G100 vem com uma tela de ângulo variável que pode ser posicionada na lateral da câmera para captura automática. Se você preferir usar um visor, então um de alta resolução embutido - ele oferece 3.680k pontos, que é mais do que muitas câmeras digitais profissionais - o que é ótimo para fotografar sob luz solar intensa.

A qualidade do vídeo é de 4K a 30fps no máximo (o tamanho do quadro é de 1,47x), enquanto as opções de câmera lenta também estão disponíveis. O Vlog-L está incluído se você deseja classificar o conteúdo.

Há também estabilização eletrônica de imagem (EIS) integrada, combinada com estabilização ótica de imagem da lente (OIS) para produzir um sistema de 5 eixos que pode negar o ressalto ao caminhar e contra-aperto de mão, que geralmente é ampliado ao fotografar com uma mão.

Projetado com a mídia social voltada para seus usuários, há também um recurso Marcador de quadro que permite vídeo vertical ou coloca bordas coloridas na tela para mostrar, por exemplo, a proporção de 5: 4 para o Instagram. Depois, há um botão Enviar imagem dedicado para enviar as imagens para um dispositivo inteligente por meio do aplicativo Lumix Sync com facilidade.

A Panasonic Lumix G100 estará disponível a partir do final de julho de 2020, com preço de £ 589 apenas para o corpo e £ 679 com a lente do kit de 12-32 mm. Faça o pedido antes de 31 de agosto de 2020 e você terá um punho de tripé DMW-SHGR1 gratuito para usar com a câmera.