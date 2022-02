OM System OM-1 é a primeira câmera Olympus após a compra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em outubro do ano passado, a Olympus vendeu seu negócio de câmeras para um fundo de investimento japonês, aposentando a marca Olympus de suas câmeras.

As câmeras agora se enquadram na marca 'OM System' e, com o anúncio do OM-1, podemos ver pela primeira vez como será a vida pós-Olympus.

Se o nome OM-1 soa familiar, você pode estar se lembrando da clássica SLR de 35 mm da Olympus, que lançou a linha OM em 1972.

Não se engane, porém, o novo OM-1 é um atirador sem espelho de alta especificação que usa o sistema de lentes Micro Four Thirds preferido da marca.

Curiosamente, o OM-1 ainda apresenta a marca Olympus no corpo da câmera, mas a empresa disse ao DPreview que esta provavelmente será a última vez que estará presente.

Quando se trata de especificações, o OM-1 usa um novo sensor CMOS empilhado de 20MP e um processador atualizado. O processador permite a captura de imagens estáticas a impressionantes 120 quadros por segundo no modo totalmente manual.

Com foco automático e exposição automática, ele diminui um pouco, mas ainda pode atingir impressionantes 50 quadros por segundo.

O OM-1 também pode gravar vídeo 4K 60fps por até 90 minutos com uma bateria e isso se estende por duas horas se for usada energia externa.

O corpo parece estar alinhado com os estilos típicos da Olympus, mas é um design completamente novo. Não é apenas do lado de fora, o sistema de menus também foi reformulado.

Ele possui um lindo visor OLED de 5,76 milhões de pontos e uma tela sensível ao toque de 3 polegadas na parte traseira.

Os interessados terão que estar preparados para desembolsar um pouco, já que a versão apenas para o corpo custa US $ 2.199. Também está disponível como um kit com uma lente f2.8 de 12-40 mm atualizada por US $ 2.799.

Os atiradores da Olympus, e realmente qualquer pessoa investida no ecossistema Micro Four Thirds, certamente ficarão felizes em ver novas câmeras de ponta continuando a oferecer suporte à plataforma.

Se você quiser comprar um, o OM System OM-1 estará disponível a partir do início de março e as pré-encomendas já estão disponíveis.

Escrito por Luke Baker.