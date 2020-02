Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Olympus atualizou sua câmera cinco estrelas Micro Four-Thirds 2017 e mais algumas. A Olympus O-MD E-M1 Mark III possui um corpo compacto e leve semelhante, mas aumenta a aposta no que diz respeito à estabilização e processamento de imagens.

Sua nova proeza IS vem da sincronização de estabilização de imagem de 5 eixos na lente e no corpo. A Olympus alega que isso resulta no desempenho de estabilização "melhor do mundo" de 7,5 passos de compensação na velocidade do obturador.

Isso deve permitir melhor desempenho em condições de pouca luz, além de permitir fotos mais estáveis e nítidas, mesmo no modo telefoto sem tripé.

A câmera possui um sensor Live MOS de 20,4 megapixels, que funciona em conjunto com um novo processador de imagem TruePic IX para fotos em alta velocidade.

Há também um sistema AF de 121 pontos, além de gravação de vídeo 4K. E, o modo Pro Capture é capaz de gravar um buffer de 35 quadros em RAW, para que você possa escolher o melhor durante a fotografia em movimento, por exemplo.

O corpo é à prova de intempéries, com vedação para garantir proteção contra poeira, respingos e até mesmo em condições de congelamento.

A Olympus OM-D E-M1 Mark III estará disponível no final de fevereiro por £ 1.599,99 / $ 1.799,99 apenas para o corpo.

As versões do kit também estarão disponíveis, a partir de £ 2.199,99 para o corpo e uma lente M.Zuiko Digital ED 12-40 F2.8 PRO.

Se você solicitar a câmera antes de 29 de fevereiro de 2020, receberá uma cópia gratuita do Capture One Pro 20.