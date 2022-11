Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Todos os anos, a Competição Mundial Pequena Internacional recebe imagens fotomicrográficas impressionantes que surpreendem, surpreendem e nos deixam perplexos.

A competição tem sido realizada desde 1975 e tem havido alguns vencedores incríveis ao longo dos anos que se passaram. Os trabalhos deste ano são incríveis, por isso selecionamos alguns dos mais interessantes para que você desfrute. Recomendamos muito que você dê uma olhada na galeria completa dos vencedores e das inscrições deste ano também.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Cardiomiócitos humanos (células cardíacas)

Muitas destas imagens fotomicrográficas são fascinantes e abrem os olhos porque dão uma nova visão, que você provavelmente nunca viu antes, de algo que provavelmente já encontrou na vida cotidiana.

Neste caso, a imagem é de uma célula do coração humano. Foi tirada por Hui Lin e Dra. Kim McBride do Nationwide Children's Hospital em Columbus, Ohio, EUA. E foi selecionada como a vencedora do 20º lugar na premiação deste ano.

Esta imagem foi elaborada usando 60 x de ampliação e a técnica de imagem de fluorescência. Isto usa iluminação de alta intensidade para excitar moléculas fluorescentes e resulta em comprimentos de onda mais longos e belas imagens como esta.

Biofilme bacteriano em uma célula de língua humana

Algumas destas imagens parecem belas, coloridas e intrigantes. Então você descobre o que elas são e deseja não as ter visto.

Esta, por exemplo, é uma imagem do biofilme bacteriano em uma célula de língua humana. Agora imagine como é a sua língua, depois vá e dê-lhe uma boa escova.

Esta imagem confocal ficou em 19º lugar nos prêmios deste ano.

Um intestino de zebrafish

Aqui está outra vista colorida e é pouco provável que você adivinhe qual é. Esta é uma visão 60 vezes ampliada dos glóbulos brancos em um intestino zebrafish. Curiosamente bonito.

Areia do Alasca

Adoramos quando estas imagens fotomicrográficas nos mostram como o mundo é belo. Às vezes são simples detalhes minuciosos em coisas que normalmente nunca veríamos tão de perto. Isto é areia vista com 10 vezes maior ampliação, no entanto, parece uma jóia colorida.

Redes de vasos sanguíneos

Esta é outra daquelas belas imagens que na verdade é completamente desagradável quando você aprende o que é. Esta vista colorida é uma visão 10 vezes maior das redes de vasos sanguíneos nos intestinos de um rato.

Esta imagem de Satu Paavonsalo e Dr. Sinem Karaman, da Universidade de Helsinque, foi selecionada para o terceiro lugar da competição deste ano.

Molde de limo

Parece que o bolor é uma daquelas coisas que é fascinante quando se olha de perto. Colorido e intrincado em seus mínimos detalhes.

Esta imagem fotomicrográfica exigiu o uso tanto da luz refletida quanto do empilhamento da imagem, mas os resultados são bastante incríveis.

Se você gosta do visual desta, há muitas outras entradas de moldes de anos anteriores que vale a pena ver também.

Vela de carbono

Esta visão hipnotizante mostra partículas de carbono não queimadas que se liberam de um pavio de vela. O nível de detalhe destes disparos de perto é impressionante, mesmo com apenas 2 vezes e meia de ampliação.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Maio 2020 Plantamos 1.000 árvores graças a você

Uma mosca e um escaravelho tigre

A foto do 10º lugar na competição de fotomicrografia mostra a visão de uma mosca caindo em presa de um escaravelho tigre.

Estas vistas de perto dos insetos são fascinantes com os detalhes intrincados, incluindo os pequenos pêlos e até mesmo as linhas em seus olhos.

Osso de dinossauro agatizado

Os ossos dos dinossauros já são bastante impressionantes, mas se você olhar de perto para eles, como com esta vista 60 vezes ampliada, então você poderá ver detalhes ainda mais incríveis.

Cólon humano

Esta é uma visão colorida do que parece ser algo floral, mas na verdade é um cólon humano. Foi tirada com uma técnica de fotografia Brightfield com ampliação de 20 vezes.

Larva de cumeeira

Esta imagem fotomicrográfica foi capturada usando luz polarizada e mostra uma larva Midge coletada de um lago de água doce. Este tipo de fotografia certamente torna estas criaturas mais atraentes visualmente e maravilhosamente coloridas.

Uma divisão celular

Com uma ampliação de 60 vezes, você pode até mesmo ver os detalhes do que acontece quando uma célula se divide. Certamente não é algo que se possa testemunhar na vida cotidiana com facilidade.

Um traumatismo cranioencefálico

Se você tivesse que imaginar como poderia ser uma lesão cerebral, então temos certeza de que você não pensaria que seria tão colorido ou curioso.

Esta é uma visão intrigante de um córtex sensorial-motor murino após um leve traumatismo cerebral em um rato transgênico. Foi tirado pela Dra. Andrea Tedeschi da Universidade do Estado de Ohio e selecionado como 33º lugar na premiação deste ano.

Ovo borboleta

As borboletas já são impressionantes o suficiente, mas você já viu seus ovos aumentados desta forma? Esta é uma imagem que se vê ampliada em 10 vezes com uma técnica de empilhamento de imagens para mostrar a beleza da natureza, mesmo na menor escala.

Formiga de asas antigas

Esta visão pode não ser tão ampliada quanto as outras na lista (ou na galeria), mas certamente não é menos impressionante.

Este é um olhar atento a uma formiga alada que está presa no âmbar há cerca de 20 milhões de anos. Incrível.

Formiga

Nunca pensamos realmente nas formigas como sendo aterrorizantes. Esta imagem, no entanto, pode nos fazer mudar de idéia. Uma visão realmente próxima e pessoal do rosto de uma formiga faz com que elas pareçam preocupantemente más.

Broca dentária

Se você já não é fã de ir ao dentista, esta imagem provavelmente não vai ajudar. É uma imagem quatro vezes maior da broca de um dentista que foi incrustada com lascas de diamante.

Aranha saltadora

A maioria das pessoas diria que as aranhas não são bonitas. Mesmo que você não seja um aracnófobo, provavelmente não gostaria de um carinho com uma aranha, mas este pequenino com certeza é fotogênico.

Escrito por Adrian Willings.