Nikon Z FC é uma câmera sem espelho com raízes de filmes retrô

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nikon Z FC é uma câmera digital totalmente nova para 2021 - embora você possa não pensar assim olhando para ela, devido ao seu design retro.

Mas isso é porque o Z FC é baseado na câmera SLR FM2 da Nikon, lançada pela primeira vez em 1982, adotando esse design herdado para a era moderna - em forma sem espelho.

Não é a primeira vez que a Nikon segue esse caminho. Em 2014, a empresa lançou a Df - uma câmera DSLR full-frame (FX) baseada na clássica série F de 1960 de câmeras SLR de filme.

Então, do que se trata o Z FC? Construído com base no sensor de fator de corte da Nikon (chamado DX), faz parte da família da série Z, que foi desenvolvida para diversificar a linha sem espelho do fabricante da câmera.

Isso inclui câmeras como a Z50 , que o Z FC reflete amplamente em termos de especificações básicas, incluindo seu sensor de resolução de 20,9 megapixels. Em outro lugar, há um visor OLED integrado, tela sensível ao toque LCD de ângulo variável, sistema de autofoco de 209 pontos e até a capacidade de gravar vídeo 4K (a 30 fps).

Mas é o design e o layout dos mostradores que diferenciam o FC de aparência retrô, é claro, com aquele acabamento prateado que realmente faz esta câmera se destacar. Curiosamente, a Nikon também está vendendo seis variantes de carroceria em seu próprio site.

A Nikon Z FC estará disponível a partir de 28 de julho de 2021, ao preço de £ 899 / $ 959,95 / € 1.049 somente para carroceria.

Escrito por Mike Lowe.