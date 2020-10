Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A contagem regressiva na página de teaser da Nikon deixou claro que uma geração Z II estava chegando à linha full-frame da série Z no formato da Nikon Z6 II e Z7 II.

Agora oficial, a tática de atualização da Nikon é clara: tanto o Z6 quanto o Z7 foram grandes sucessos para a nova montagem de lente e série, então o II - isso é "dois", não "marca dois" de forma alguma, nos disseram - adicione ainda mais velocidade graças a um mecanismo de processamento Dual Expeed.

É a primeira vez que a Nikon coloca um sistema duplo em suas câmeras sem espelho, o que significa que o Z6 II pode gravar até 14 quadros por segundo (acima de 12 fps no Z6 original), enquanto o Z7 II pode disparar a 10 fps (acima de 9 fps no Z7 original).

Além disso, um tamanho de buffer maior significa até 200 arquivos JPEG Fine ou 112 (Z6 II) / 50 (Z7 II) Raw. Não é surpresa que o Z7 II seja menor, porque seu sensor de 45,7 megapixels é muito mais resoluto do que o do Z6 II de 24,5 megapixels. Se você está familiarizado com as câmeras Z6 e Z7 originais, perceberá que é a mesma resolução - porque os respectivos sensores permanecem os mesmos.

Uma das maiores mudanças na geração Z II é algo que você não consegue ver: abaixo da aba lateral estão dois slots de cartão, um para XQD, outro para SD (UHS-II), o que significa que a escolha é sua quando se trata para formatar - ou usar ambos, se desejar backups automáticos ou uma divisão JPEG / Raw ou, em vez disso, divisão de fotos / vídeo.

Além disso, os modelos mais recentes apresentam autofoco aprimorado - com disparo em pouca luz até -6EV, que é considerado "quarto da lua" - para cimentar ainda mais seu apelo.

As Nikon Z6 II e Z7 II chegarão no inverno 2020, sem nenhuma palavra final sobre os preços ainda. Vemos o par como um passo à frente sensato, em vez de modelos de atualização para os proprietários de qualquer um dos originais.

Escrito por Mike Lowe.