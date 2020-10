Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após o sucesso de seu primeiro par de câmeras sem espelho full frame, a Z6 e Z7 , a Nikon está de volta com suas respectivas sequências: a Z6 II e Z7 II (apenas não as chame de "mark II", é só para cima " dois "para os modelos mais novos).

Como não há mudança numérica para o número do modelo, no entanto, você provavelmente já adivinhou que os modelos originais são bastante semelhantes aos seus homólogos de 2020. Então, o que há de novo para a geração Z II?

Nikon Z6 e Z7: Cartão XQD único / Z6 II e Z7 II: slots de cartão duplo XQD e SD (UHS-II)

Nikon Z6 II e Z7 II medem 2 mm mais profundo (em 69,5 mm) do que (67,5 mm) originais

Todas as câmeras: estabilização de imagem de 5 eixos no corpo (até 5 pontos)

Todas as câmeras: tampas frontal, traseira e superior em liga de magnésio

Todas as câmeras: montagem série Z, cobertura full-frame

Todas as câmeras: construção impermeável

Quando o Z6 e o Z7 foram anunciados em 2018, o principal atributo que os diferenciava era a resolução. O Z6 possui um sensor full-frame de 24,5 megapixels; o Z7, de 45,7 megapixels. O Z6 II carrega exatamente o mesmo sensor que o Z6; o Z7 II é o mesmo de alta resolução do Z7 original. Portanto, não há alteração em termos de resolução ou qualidade de imagem.

É em outro lugar que as mudanças acontecem. Os modelos Z6 II e Z7 II são 2 mm mais profundos do que os modelos originais. Por quê? Porque há um slot de cartão duplo desta vez, usando XQD e SD (UHS-II) - ao contrário da solução apenas XQD dos originais. Achamos que é uma jogada muito inteligente.

Caso contrário, é quase o mesmo. O layout de controle é idêntico. A estabilização a bordo é o mesmo sistema de 5 eixos. A vedação contra intempéries - para o padrão Nikon D850 - também permanece. Na verdade, além do "II" nos corpos das câmeras mais recentes, você não será capaz de notar a diferença.

Todas as câmeras: tela sensível ao toque LCD de ângulo de inclinação de 3,2 polegadas, resolução de 2,1 m de pontos

Todas as câmeras: visor eletrônico de 3,6 m pontos, campo de visão de 100%, ampliação de 0,8x

É a mesma história para a tela e o visor. Todas as câmeras possuem o mesmo - e altamente capaz - OLED EVF integrado e tela sensível ao toque LCD com ângulo de inclinação. As especificações ainda estão no topo nesse quesito.

Z7 e Z7 II: sensor CMOS de quadro inteiro de 45,7 MP (formato FX), ISO 64-25.600 nativo

Z6 e Z6 II: sensor CMOS de quadro completo de 24,5 MP (formato FX), ISO 100-51.200 nativo

Z7 e Z7 II: 493 pontos de detecção de fase, cobrindo 90% do quadro

Z6 e Z6 II: 273 pontos de detecção de fase, cobrindo 90% do quadro

Z7: burst de 9 fps máximo / Z7 II: 10 fps / Z6: 12 fps / Z6 II: 14 fps

Todas as câmeras: vídeo 4K60, 1080p100 / 120, saída HDMI de 10 bits

Z6 II e Z7 II apenas: mecanismo de processamento Dual Expeed 6

Z6 II e Z7 II apenas: foco automático para -6EV reivindicado

Como dissemos no início, os sensores de imagem no Z6 II e Z7 II permanecem iguais aos seus respectivos predecessores Z6 e Z7. Mas as câmeras mais novas se beneficiam do primeiro mecanismo de processamento de imagem Dual Expeed da Nikon, o que significa mais velocidade, mais precisão de foco automático e melhor desempenho de buffer.

Nunca antes a Nikon colocou dois lotes de seu chip de processamento em uma de suas câmeras. A diferença é clara quando se olha para os números: o Z6 pode disparar a 12fps, enquanto o Z6 II aumenta para 14fps; o Z7 pode gravar a 9 fps, enquanto o Z7 II aumenta para 10 fps.

A Nikon afirma que o Z6 II pode manter essa velocidade e gravar até 200 arquivos JPEG Fine ou 112 arquivos Raw de 12 bits; o Z7 II até 200 JPEG ou 50 Raw. O número do arquivo Raw diminui se você está gravando em 14 bits, mas ainda assim, são muitos arquivos e muitos dados em uma única sequência.

O sistema de foco automático para os modelos 2020 também pode focar no que a Nikon descreve como "quarto da lua", até -6EV. Essas condições são muito escuras, de fato. Embora os sistemas AF para os respectivos pares de sistemas Z6 e Z6 II e Z7 e Z7 II sejam iguais - 273 áreas de detecção de fase e 493 áreas de detecção de fase - os modelos mais novos também se beneficiam de melhorias no foco automático de rastreamento ocular (para humanos e animais).

Em termos de vídeo, esse buffer mais capaz significa que mais dados também podem ser enviados. O Z6 II será capaz (embora não no lançamento - ele virá mais tarde) de gravar 4K a 60fps, dobrando os 30fps do Z6 original; o Z7 II terá cortado 4K60p desde o início - novamente dobrando o rácio de fotogramas em comparação com o Z7 original.

Z6 II e Z7 II: inverno 2020 disponível, preço TBC

Z6 e Z7: disponíveis agora, os preços variam

Pisque e você perderá: tanto porque o Z6 II e o Z7 II são muito semelhantes aos originais Z6 e Z7, mas também porque as câmeras mais recentes são tão rápidas em modo de disparo e processamento que, bem, você pode perder com um piscadela.

Embora a Nikon não tenha confirmado, suspeitamos que os modelos da geração Z II verão os originais degradados com o tempo. Isso significa que os modelos mais novos, mais rápidos e com slot para cartão duplo assumirão o lugar de padrão.

Claro, a geração Z II não traz grandes avanços, mas considerando o quão estelar o Z6 e o Z7 já provaram ser, achamos que está tudo bem - afinal, para a maioria estes não serão modelos de atualização, apenas os novos norma.

Nós realmente nos perguntamos como os preços dos originais irão diminuir, o que poderia ser uma perspectiva extremamente atraente para aqueles que desejam comprar a linha de sistema Z mirrorless full-frame.

Escrito por Mike Lowe.