A Nikon Z5 visa tornar a fotografia em tamanho cheio mais acessível

Há rumores há algum tempo , mas agora é oficial: a câmera do sistema sem espelho Nikon Z5 chegará no verão de 2020.

Seu objetivo? Simples: para tornar a fotografia em tamanho cheio mais acessível para aqueles que desejam uma experiência maior com o sensor. Não que o preço pedido de £ 1.719 / € 1.999 seja pequeno , por si só, está abaixo dessa marca de dois mil dólares com uma lente incluída. Nos EUA, o preço apenas para o corpo é de US $ 1.399.

Então, o que você ganha pelo seu dinheiro? O Z5 foi projetado para ficar embaixo dos modelos Z7 a Z6 , trazendo à linha um sensor de quadro inteiro de 24,3 megapixels (que tem quase a mesma resolução que a do Z6).

Também está lançando a lente Nikkor Z 24-50mm f / 4-6.3, que afirma ser a "lente de zoom sem espelho de quadro inteiro mais curta e mais leve" do mercado. Essa é outra jogada do Z5: trazer um formato mais compacto em comparação com câmeras semelhantes.

A Z5 não é apenas sobre fotos, como também é dotada de captura de vídeo em 4K. Existem dois slots de cartão (SD, UHS-II) para capturar arquivos, o que será especialmente útil para arquivos de vídeo grandes.

Aqui está um resumo rápido de outros grandes pontos de venda sobre a Nikon Z5:

Visor embutido de 3.690 mil pontos (EVF) e tela de toque LCD com ângulo de inclinação

Sistema de estabilização de redução de vibração (VR) de 5 eixos

Corpo em liga de magnésio selada contra poeira e umidade

Sistema de foco automático híbrido AF de 273 pontos

O AF de Detecção de Olhos trava nos olhos

AF de detecção de animais para animais de estimação

Wi-Fi e Bluetooth

Soa como um prazer. A câmera estará à venda no final do verão de 2020 - o que provavelmente é outra maneira de dizer setembro. Ainda não há nenhuma palavra sobre o modelo Z30, também há rumores , então espere mais sobre isso mais tarde.