Nikon Z5 e Z30 configuradas para expandir a linha de câmeras sem espelho?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com a passagem de tantos shows importantes em 2020 - não havia CP + no Japão, por exemplo - houve uma falta de novos e empolgantes lançamentos de câmeras. Especialmente das grandes marcas, como a Nikon. Há rumores de que, no entanto, isso está prestes a mudar nos próximos meses.

Com o foco da empresa agora em sua linha de mirrorless, a série Z, 2020 verá uma expansão de foco com o suposto lançamento de duas novas câmeras: a Z5 e a Z30.

O Z5 fica abaixo do Z6 (foto), provavelmente atingindo um preço mais atraente e trazendo recursos levemente diluídos ao modelo de quadro completo.

No outro extremo da escala está o Z30, destinado a ficar abaixo do Z50 - trazendo menos recursos por um preço mais acessível à linha de sensores APS-C.

Talvez o boato maior, no entanto, seja que em 2021 haja um plano para um novo modelo no topo das paradas: o Z9 ainda sem nome. Isso já faz muito tempo - como no meio de 2019 , escrevemos sobre os cinco recursos que gostaríamos de ver em uma câmera assim . Inevitavelmente, parece que foi adiado.

Tudo nos parece muito sensato se esses rumores são verdadeiros. A empresa precisa colocar esse kit no mercado para expandir seu alcance - especialmente com a Canon já oferecendo o M50 e o R5 (provavelmente comparável ao Z30 e Z5).