Especificações e data de lançamento da Nikon D6 finalmente reveladas

Provocado pela primeira vez em setembro passado , finalmente temos mais informações sobre a Nikon D6 pro DSLR, incluindo sua data de lançamento.

Ele estará disponível a partir de abril, ao preço de US $ 6.499,99 / £ 6.299,99.

Seus recursos de destaque são um novo sistema AF, que a Nikon afirma ser o mais poderoso ainda, e conexões rápidas na câmera para uma rápida transferência de imagens em tempo real.

O sistema de foco automático possui 105 sensores do tipo cruzado selecionáveis, com sensibilidade AF de -4,5 EV no ponto de foco central e -4 EV em todos os outros pontos. A câmera também pode permitir que um fotógrafo se concentre nos olhos de um sujeito ao usar o AF de área automática ou o rastreamento 3D, para obter fotos mais precisas.

Há um sensor CMOS de quadro inteiro de 20,8 megapixels, além do processador de imagem EXPEED 6 da Nikon. O ISO varia de 100 a 102.400, extensível a ISO 3.280.000 e até 50.

A conectividade na câmera é fornecida por Wi-Fi e / ou Bluetooth, com GPS embutido para uma boa medida. Também está disponível suporte a LAN com fio Gigabit (1000BASE-T) para velocidades de transferência mais rápidas.

Existem slots de cartão duplos (XQD e CFexpress), enquanto um visor óptico de 0,72x também vem com elementos OLED.

"O novo carro-chefe da Nikon aprimora seu antecessor com AF definido no setor e conectividade versátil. Você não pode controlar a ação, a iluminação ou o ambiente. Mas você pode controlar o D6, e essa DSLR proporcionará fotos incríveis de momentos decisivos - sem falhas ", afirmou Robert Harmon, da Nikon UK.