A Nikon anunciou uma atualização para uma das melhores DSLRs prosumer existentes, com ênfase na melhoria da captura de vídeo.

A Nikon D780 substitui efetivamente a D750 , após um período dominante de mais de cinco anos. Possui sensor atualizado, obturador mais rápido e talentos de transferência de dados em alta velocidade, sem fio e com cabos.

No entanto, é a capacidade de gravar vídeo em até 4K 30fps que a torna uma câmera significativamente mais útil para os cineastas do que seu antecessor. Além disso, ele pode utilizar a totalidade do sensor CMOS de quadro inteiro de 24,5 megapixels para vídeo, com corte zero.

As imagens HLG HDR também podem ser capturadas quando acopladas a um gravador de filme externo.

Outras características principais incluem um sistema AF de detecção de fase de 51 pontos através do visor, sensível a -3 EV. Há também um sistema AF híbrido de 273 pontos disponível em exibição ao vivo.

As taxas de burst de até 12 qps estão disponíveis no modo silencioso de fotografia ao vivo, até 7 qps com AF / AE. A faixa ISO é 100-512.000, mais ampla que a D850 de ponta.

E o monitor LCD touchscreen na parte traseira se inclina.

Ele efetivamente tira o melhor do alcance sem espelho da série Z da Nikon e o coloca em uma DSLR.

A Nikon D780 estará disponível no início da primavera, ao preço de 2.199 libras apenas para o corpo, 2.619 libras ao incluir uma lente AF-S 24-120 f / 4G ED VR VR.