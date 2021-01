Imagens incríveis de um mundo pequeno. As imagens vencedoras do concurso de fotomicrografia da Nikon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O fabricante de câmeras Nikon realiza a Competição Internacional de Pequenos Mundos desde 1975. Com mais de 40 anos, a competição celebra o que há de melhor em fotomicrografia.

Uma fotomicrografia é uma imagem digital obtida através de um microscópio para ampliar um objeto várias vezes para mostrar características de perto em uma escala visível para nós vermos.

Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode participar da competição Nikon Small World , com o assunto totalmente aberto para que os participantes possam escolher tirar fotos do que desejarem. Um painel de jurados especialistas examina todas as inscrições antes de decidir sobre os 20 vencedores a cada ano .

Estamos dando uma olhada em todos os vencedores do primeiro prêmio, desde o início da competição em 1975.

1975: James Dvorak, USA

1976: Eric V. Grav, New York, USA

James W. Smith, Independence, Ohio, USA

1978: David Gnizak, Independence, Ohio, USA

1979: Paul W. Johnson, University of Rhode Island, Kingston, Rhode Island, USA

James M. King, UC Santa Barbara, Marine Science Institute, Santa Barbara, California, USA

1981: David Gnizak, Ferro Corporation Research Center, Independence, Ohio, USA

1982:Dr. Jonathan Eisenback, North Carolina State University, Department of Plant Pathology, Raleigh, North Carolina, USA

1983: Elieen Roux, Bob Hope International Heart Research Institute, Seattle, Washington, USA

1984: John I. Koivula, Gemological Institute of America, Carlsbad, California, USA

1985: Dr. Jonathan Eisenback, North Carolina State University, Department of Plant Pathology, Raleigh, North Carolina, USA

1986: Dr. Stephen Lowry, University of Ulster, Department of Biology, Coleraine, Northern Ireland, United Kingdom

1987: Julie Macklin & Dr. Graeme Laver, Australian National University, Canberra, Australia

1988: David A. Smith Victoria Point, Queensland, Australia

1989: Marc Van Hove, Centexbel, Zwijnaarde, Belgium

1990: Richard H. Lee, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois, USA

1991: Marc Van Hove, Centexbel, Zwijnaarde, Belgium

1992: Lars Bech, Deurne, The Netherlands

1993: Ron Sturm, Construction Technology Laboratories, Inc. Skokie, Illinois, USA

1994: Jean Regger-Deschenaux, Mikroskopische Gesellschaft, Zurich, Switzerland

1995 Christian Gautier, JACANA Press Agency, Vanves, France

1996: Lars Bech, Naarden, The Netherlands

1997: Barbara Danowski, Union College, Schenectady, New York, USA

1998: Jakob Zbaeren, Insel Hospital, Bern, Switzerland

1999: Alexey Khodjakov, Wadsworth Center, New York State Department of Health, Albany, New York, USA

2000: Daphne Zbaeren-Colbourn, Bern, Switzerland

2001: Harold Taylor, Kensworth, United Kingdom

2002: Thomas J. Deerinck, University of California, San Diego, National Center for Microscopy and Imaging Research, La Jolla, California, USA

2003: Dr. Torsten Wittmann, The Scripps Research Institute, San Diego, California, USA

2004: Seth A. Coe-Sullivan, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA

2005: Charles B. Krebs, Charles Krebs Photography, Issaquah, Washington, USA

2006: Dr. Paul Appleton, University of Dundee, Division of Cell and Developmental Biology, Dundee, Scotland, United Kingdom

2007: Gloria Kwon, Memorial Sloan-Kettering Institute, New York City, New York, USA

2008: Michael J. Stringer, Westcliff-on-Sea, Essex, United Kingdom

2009: Dr. Heiti Paves, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia

2010: Jonas King, Vanderbilt University, Department of Biological Sciences, Nashville, Tennessee, USA

2011: Dr. Igor Siwanowicz, Max Planck Institute of Neurobiology, Martinsried, Germany

2012: Dr. Jennifer L. Peters & Dr. Michael R. Taylor, St. Jude Childrens Research Hospital, Memphis, Tennessee, USA

2013: Wim van Egmond, Micropolitan Museum, Berkel en Rodenrijs, The Netherlands

2014: Rogelio Moreno Gill, Panama, Panama

2015: Ralph Grimm, Jimboomba, Queensland, Australia

2016: Dr. Oscar Ruiz, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA

2017: Dr. Bram van den Broek et al, The Netherlands Cancer Institute, BioImaging Facility & Department of Cell Biology, Amsterdam, The Netherlands

2018: Yousef Al Habshi, Abu Dhabi, Emirados rabes Unidos

Assunto: O olho de um besouro

Ampliação: 20x (ampliação da lente objetiva)

Técnica: luz refletida

Esta vista incrível quase parece perfeita demais para ser real. Uma visão incrivelmente close-up do olho de um besouro Metapocyrtus subquadrulifer. Ao longo dos anos, houve muitas entradas diferentes na competição de fotomicrografia, envolvendo vários besouros diferentes e esta pode ser uma das mais impressionantes, com um contraste maravilhoso entre o preto do olho do besouro e o resto de seu corpo.

2019: Teresa Zgoda, Teresa Kugler

Assunto: Um embrião de tartaruga

Ampliação: 5x (ampliação da lente objetiva)

Técnica: Estereomicroscopia, Fluorescência

Este vencedor de 2019 é o resultado de uma compilação de centenas de imagens reunidas para formar o resultado final. O embrião de tartaruga fotografado tinha mais de uma polegada de comprimento e capturar a coisa inteira de uma maneira satisfatória estava sendo complicado para a técnica de microscopia Teresa Zgoda e sua colega Teresa Kugler.

O resultado final é uma imagem maravilhosa que usou uma combinação de fluorescência e estereomicroscopia para mostrar a beleza da minúscula tartaruga.

2020: Daniel Castranova, Dr. Brant M. Weinstein, Bakary Samasa, National Institutes of Health (NIH)

Assunto: Um peixe-zebra

Ampliação: 4x (ampliação da lente objetiva)

Técnica: Confocal

Tirada usando microscopia confocal e empilhamento de imagens, esta imagem incrível mostra não apenas os ossos e escamas, mas também os vasos linfáticos de um peixe-zebra. Esta imagem não foi apenas uma vencedora do concurso, mas também uma descoberta científica, pois a fotografia revelou que o peixe-zebra tem vasos linfáticos dentro da cabeça, o que não era o caso dos peixes.

Esse conhecimento pode revolucionar pesquisas futuras sobre doenças cerebrais, como o mal de Alzheimer, e, assim, fazer com que o prêmio da imagem valha por seu próprio mérito.

Daniel Castranova explicou:

“A imagem é linda, mas também mostra o quão poderoso o peixe-zebra pode ser como modelo para o desenvolvimento dos vasos linfáticos ... Até agora, pensávamos que esse tipo de sistema linfático só ocorria em mamíferos. Ao estudá-los agora, a comunidade científica pode acelerar uma série de pesquisas e inovações clínicas - tudo, desde testes de drogas a tratamentos de câncer. Isso ocorre porque os peixes são muito mais fáceis de criar e criar imagens do que os mamíferos. "

Escrito por Max Langridge. Edição por Adrian Willings.