Logitech revela solução multicâmera para criadores e streamers ao vivo

(Pocket-lint) - A Logitech revelou o que está chamando de "estúdio de transmissão em uma caixa" na forma do Mevo Start 3-Pack. Esta caixa inclui três câmeras sem fio que são construídas especificamente para streaming ao vivo e para transmissões com várias câmeras.

A empresa afirma que o Mevo Start 3-Pack é perfeito para quem deseja criar conteúdo profissional com uma configuração de várias câmeras e transmissão ao vivo de vários ângulos ao mesmo tempo. Pense em programas de culinária multi-ângulo, podcasts, eventos especiais ou sessões de banda. Tudo transmitido diretamente no YouTube, Facebook, Twitch e muito mais.

A câmera Mevo é uma câmera sem fio capaz de 1080p que oferece um campo de visão diagonal de 83,7 graus e a capacidade de capturar imagens por até seis horas sem fio ou ser alimentada via USB-C para captura contínua.

A magia acontece através do aplicativo gratuito Mevo Multicam (disponível para Android e iOS) que permite controlar as câmeras e seu streaming com apenas alguns toques. Trocar câmeras com facilidade e transmitir direto para sua plataforma favorita.

A Logitech também tentou tornar o pacote a solução completa. Com microfones com cancelamento de ruído embutidos, ele diz que pode capturar áudio claro ou, alternativamente, você pode usar seus próprios dispositivos de 3,5 mm.

O Mevo Start 3-Pack está disponível no Reino Unido a partir de sexta-feira, 29 de outubro de 2021, diretamente na Mevo e na Amazon pelo preço de varejo recomendado de £ 999.