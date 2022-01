Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Leica apresentou a última geração de seu telêmetro M.

O novo modelo, chamado M11 , se parece muito com o M10 , com sua maior atualização sendo um novo sensor CMOS full-frame de 60 megapixels com iluminação traseira que captura 14 stops de faixa dinâmica em resolução máxima. O M11 também permite capturar arquivos RAW em 36 ou 18 megapixels. Os tamanhos de arquivo variam de 70 MB a 120 MB para um arquivo DNG RAW de 60 megapixels, enquanto a configuração de 18 megapixels pode reduzir esse valor para até 20 MB por imagem.

A Leica incluiu um filtro UV ultrafino em cima de seu novo sensor, que aparentemente resultará em uma reprodução de cores mais natural.

Outros recursos incluem um visor óptico e uma tela LCD brilhante de 3,0 polegadas na parte traseira para acessar os menus e usar a exibição ao vivo.

A faixa ISO começa em 64 e vai até 50.000, e o batedor é 64% maior que o M10. Pode durar até 700 capturas usando visualização ao vivo na tela traseira ou 1.700 ao usar o telêmetro. Há também uma porta USB-C para transferência de dados, inclusive de um iPhone e iPad.

A Leica também incorporou armazenamento de 64 GB na câmera, ou você pode optar por salvar imagens em um cartão SD.

Em termos de design, o modelo prateado possui uma placa superior em latão, enquanto o preto possui uma placa de alumínio mais leve. Outra diferença importante entre o M11 e seus antecessores é a falta da placa inferior da Leica, que fornece acesso direto à bateria do M11, compartimento do cartão de memória e porta USB-C.

Sensor de imagem full-frame de 60,3 megapixels

Cartões UHS-II SDXC (até 2 TB suportados)

64GB de memória interna

Recarga de bateria USB-C e transferência de dados

Compatibilidade de lentes Leica M-mount

Peso 540g (modelo preto com bateria)

Visor de telêmetro óptico

Visor LCD de 2,95 polegadas

Velocidades ISO de 64 a 50.000

Velocidade do obturador de 1 hora a 1/16.000 (com obturador eletrônico)

Modo de rajada de 4,5 quadros por segundo

Bateria de 1.800 mAh

O M11 é o primeiro da nova linha de câmeras da série M, com a empresa anunciando apenas este modelo a partir de agora. Mas a Leica disse que o M11 está disponível agora (a partir de 13 de janeiro de 2022), com um preço de US$ 8.995. Você pode comprá-lo através de revendedores autorizados da Leica , como a B&H.

Escrito por Maggie Tillman.