Leica lança câmera James Bond "007 Edition" Q2 muito limitada

(Pocket-lint) - Leica Camera lançou uma edição especial muito limitada de sua câmera Q2 para comemorar o próximo lançamento de No Time To Die , o último filme da franquia de James Bond.

Será limitado a apenas 250 unidades, cada uma numerada individualmente, para que os proprietários possam saber qual das 250 unidades adquiriram. Compreensivelmente, isso o torna um item altamente colecionável e que você nunca verá em nenhuma loja varejista regular.

A edição especial Q2 apresenta o logotipo 007 na placa superior, bem como na parte traseira da câmera no painel do monitor LCD. O que é realmente legal, porém, é que apresenta o design icônico do cano da arma Bond na tampa da lente.

Quando fechado, você verá a mesma visão do cano da arma que aparece no início de todos os filmes de James Bond, imediatamente após os créditos.

O corpo da câmera é envolto em uma camada de couro Ocean Green, que também é combinada com o exterior de couro do case personalizado Globe-Trotter que acompanha a câmera de edição especial.

Tudo neste lançamento grita "artesanato", com a câmera Q2 feita à mão na Alemanha e o case Globe-Trotter feito à mão na Grã-Bretanha.

Claro, este lançamento não é sobre as especificações da câmera, mas para os interessados, ele apresenta um sensor full-frame de 47,3 megapixels e também é resistente a poeira e spray com certificação IP52. Há um visor OLED de 3,68 milhões de pontos, uma lente Summilux f / 1.7 fixa prime de 28 mm e gravação de vídeo 4K.

Então, quanto uma dessas câmeras colecionáveis custaria para você? Isso daria um belo valor de £ 6.750, mas boa sorte ao tentar encontrar um. O Leica Q2 "007 Edition" já está sendo vendido na loja 007.