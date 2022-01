É tudo uma questão de perspectiva com essas fotos de smartphones

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Yahav Draizin é um talentoso criador e dono de agência de publicidade que traz o mundo digital para o real com apenas um smartphone (ou dois) e um olho para a perspectiva.

Usando seu telefone, ele combina imagens populares que você reconhecerá com objetos do mundo real. Com uma pitada de perspectiva, ele cria a ilusão de que os dois mundos estão colidindo de maneiras realmente interessantes.

Reunimos algumas de suas imagens brilhantes para sua diversão. Também recomendamos verificar sua conta do Instagram para mais informações no futuro.

Quem precisa de Photoshop? Com um pouco de perspectiva, você pode fazer a famosa imagem de Abbey Road do Beatle ganhar vida.

Harry Potter teve um pequeno acidente e bateu sua vassoura no chão. Oof. Isso vai doer.

Forest Gump agora é conjurado como por magia sentado em um banco contemplando a vida. A criança sentada perto está claramente esperando um lanche sorrateiro.

Com este, aproveite a ideia de uma empresa de automóveis usando uma zebra alegre como logotipo da marca, em vez de um garanhão. Claro que pode não ter a potência, mas poderia compensar isso com galopes de zebra.

Aqui, Yahav Draizin deu vida ao clássico papel de parede do Microsoft Windows. Temos que admitir que ficamos surpresos, pois não é a mesma área, mas ainda assim é totalmente convincente.

Imagine a cena se King Kong estivesse solto no Empire State Building e você estivesse lá para tirar uma foto. Seria ainda mais interessante se ninguém mais tivesse notado e os arredores fossem tão calmos.

Austin Powers pode ter dirigido um Jaguar, mas isso não impede que essa imagem seja convincente e divertida.

Uma das pinturas a óleo mais famosas da era moderna americana, American Gothic, agora apresenta o casal de desenhos animados mais conhecido da América.

Já vimos essa pintura usada de maneiras divertidas antes, mas esta é tão boa quanto.

Este panda não fica muito impressionado com as crianças esfregando, mas certamente estamos impressionados com a foto resultante.

Com esta foto, podemos ver a ilusão de que o Big Ben foi replicado em Tel Aviv. A partir desta perspectiva, é um ajuste perfeito também.

Do mundo de Bob Esponja Calça Quadrada vem o Sr. Siriguejo entrando em nosso mundo com um olhar chocado no rosto. Podemos apenas imaginar o que ele viu para causar essa expressão.

Sabemos que Tom Cruise faz todas as suas próprias acrobacias ou pelo menos é o que fomos levados a acreditar. Aqui, Yahav Draizin fez parecer que tudo é apenas um trabalho de tela verde, afinal.

Não tire fotos perto de linhas de trem. É perigoso. Mas ainda assim, gostamos da perspectiva deste, como se Van Damme estivesse ocupado posando para fotos em trilhos de trem.

Embora o fundo possa estar desligado, o posicionamento desta imagem do cara e um jovem jogador faz uma foto divertida e convincente.

Embora mais uma vez o pano de fundo possa não corresponder, o sofá quase combina e podemos imaginar alegremente Ted sentado neste sofá. Mas ele seria uma influência terrível para qualquer criança pequena com quem passasse tempo, então não podemos tolerar isso.

