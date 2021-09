Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Johan Karlgren é um incrível artista de rua com um olho para criar novas visões do mundo com incríveis peças de pixel art.

Este brilhante artista sueco está essencialmente usando o mundo como sua tela. Decorar ruas, litorais e paisagens com maravilhas artesanais.

Ele usa uma mistura de contas e imaginação engenhosa para criar pequenas visões incríveis no estilo pixel de alguns de nossos personagens favoritos de desenhos, jogos e TV das últimas décadas.

Reunimos uma galeria de nossos favoritos para você aproveitar, mas certifique-se de verificar sua conta no Instagram e segui-lo para mais.

Evergreen

Lembra-se de quando o MV Ever Given (Evergreen) ficou preso no Canal de Suez e causou o caos no transporte marítimo ao redor do mundo? Bem, como um elefante, a internet nunca esquece . E nem o Pappasparlor.

Ele homem

O Defensor de Grayskull foi para as ruas. Nós amamos este porque nosso artista de pixel favorito conseguiu encontrar um ponto que faz parecer que He-Man está chamando o poder de Grayskull e o raio caiu nas proximidades.

Em todo lugar há um campo de golfe

A melhor coisa sobre essas criações minúsculas de pixel é uma simples mudança de perspectiva e a menor área do mundo pode parecer enorme.

Esta foto é um exemplo perfeito disso, uma vez que uma pequena faixa de grama se transforma em um campo de golfe pessoal

Sonic pegando algumas ondas

Até o Sonic the Hedgehog precisa de algum tempo de inatividade. Claro, nosso amiguinho azul bacana nunca desacelera. Esta foto o mostra pegando algumas ondas no meio da selva urbana.

Luigi em perigo

Luigi parece bastante alegre, considerando que ele está despencando do acostamento da estrada nas águas abaixo. Automóvel destruído será o menor de seus problemas.

Zumbis

Corre! Existem alguns zumbis minúsculos, mas de aparência horrível, soltos no gramado. Quais são seus planos? Não vamos ficar por aqui para descobrir.

Pesca de Guybrush Threepwood

Guybrush Threepwood não deixa de ser uma boa aventura. A estrela da clássica série de videogames Monkey Island (que originalmente começou na década de 1990) é vista aqui em um local casual de pesca.

Por que não? Aventurar-se é muito cansativo e todo mundo precisa de uma pausa de vez em quando.

Esquece mario

Que incrível exibição pixelizada de personagens clássicos de videogame estaria completa sem Mario?

Johan Karlgren, também conhecido como Pappas Pärlor , foi ainda mais longe com este, porém, usando Mario para recriar a icônica capa do álbum Nevermind de 1991 do Nirvana. O velho encanador tomando o lugar do bebê nu e a nota de um dólar sendo trocada por um cogumelo.

Monstro biscoito

Parte dessa arte quase cria a si mesma. Um transbordamento azul que escorre à beira da estrada, rapidamente e facilmente transformado no monstro do biscoito com a adição de alguns olhos selvagens, um biscoito e um único braço mastigador.

Gato rabugento

Infelizmente, o felino mais famoso de todos os tempos, o molho Tardar (também conhecido como Gato mal-humorado) faleceu em maio de 2019.

Esta recriação de pixel art dela pode muito bem ser um tributo adequado à tão amada boceta.

Mario Kart na vida real

Todos nós gostamos de um pouco de Mario Kart. Imagine se você pudesse correr em praias de verdade e transformar o mundo inteiro em sua pista de corrida.

Quanta diversão você poderia ter? Esses caras certamente estão se divertindo.

Mo sem taverna

O barman de Simpson, Mo, raramente é o mais feliz dos rapazes, mas por estar sem sua taverna e forçado a vender seus produtos na rua, ele parece ainda mais irritado.

No entanto, amamos a recriação da imagem da cerveja Duff em forma de pixel, destinada a matar a sede.

Homer meme

É ótimo ver o meme clássico de Simpson recriado em uma maravilhosa arte de pixel - Homer Simpson recuando cuidadosamente por uma cerca viva para evitar os vizinhos.

Quebra de Hulk

Hulk smash! Mesmo uma versão minúscula do super-herói da Marvel de pele verde tem um impacto sério. Sempre gostamos de ver artistas usando buracos para criar obras de arte .

Existem muitas maneiras diferentes de esses indivíduos criarem algo legal a partir de uma ameaça urbana. Este pode ser um dos nossos favoritos.

Ultrapassar

O jogo de corrida de estilo arcade OutRun foi lançado nos dias nebulosos de 1986, mas ainda é uma lenda icônica e um visual esportivo que é instantaneamente reconhecível.

Pappas Pärlor usou suas habilidades para criar uma homenagem incrível ao clássico dos jogos com um vídeo que faz parecer que ele está competindo contra a Ferrari na vida real.

Sensei Splinter

Mentor e treinador das Teenage Mutant Ninja Turtles, Sensei Splinter parece bastante impressionante nesta foto de perto dele guardando a entrada de seu covil.

Parece que ele casualmente deixou cair uma bituca de cigarro, porém, não aprovamos fumar ou jogar lixo.

Robocop

Parece que todo mundo é obcecado por selfies atualmente. Este pedaço de arte nos faz imaginar como seria se Robocop fosse real e tivesse sua própria conta no Instagram.

Um tipo diferente de anel

Parece que a necessidade compulsiva de Sonic de coletar anéis de ouro não se limita aos anéis virtuais que ele pode pegar enquanto passa por uma fase de jogo.

Batatas fritas e cereais em forma de anel também são um jogo justo.

Acabe com ele

As lendas da luta de Mortal Kombat, Subzero e Skorpion, foram a vários locais nas ruas cruéis para batalhar e ver quem será o vencedor.

Quem será o primeiro a fazer o lance final?

Nunca coma neve amarela

Não Yoshi! Dinossauro ruim! Não coma neve amarela! Todo mundo sabe que você não deve comer neve amarela.

Tartarugas ninja observando seus arredores

Enquanto Sensei Splinter pode estar montando guarda nas ruas difíceis, as Tartarugas Ninja estão ocupadas procurando o lugar mais próximo para comer uma fatia de pizza.

Imaginando pelos olhares em seus rostos, não temos certeza se encontraram o lugar certo.

Vaders dia na praia

As fotos das férias de Darth Vader mostram que até mesmo um dos maiores vilões das telas de nosso tempo passa um tempinho na costa.

Adoraríamos saber por que ele sentiu a necessidade de levar seu sabre de luz com ele.

Poça de tubarão

Outro buraco, outra obra de arte clássica. Esta pequena parte da paisagem urbana foi transformada em um lugar muito mais perigoso para se estar.

A mandíbula ataca novamente, só que desta vez na parte rasa de beliscar os tornozelos.

Homem-aranha só curtindo

O Homem-Aranha, o Homem-Aranha, faz tudo o que uma aranha pode. Ele está pendurado em alguma escada?

Sim, porque ele é o Homem-Aranha. Um pouco de luz e uma localização brilhante mostram uma visão maravilhosa do Homem-Aranha como nunca vimos antes.

Gênio em uma garrafa

Uma garrafa de cerveja pode não ser o seu refúgio clássico para um gênio, mas é interessante.

Esta visão do Gênio de Aladdin traz de volta memórias maravilhosas do humor e talento de atuação de Robin Williams.

Para quem você vai ligar?

Slimer está à solta e a gangue Ghostbusters se reuniu para separá-lo e eliminar a ameaça fantasmagórica das ruas antes que ele cause qualquer dano aos motoristas locais.

Adoramos a atenção aos detalhes que Pappas Pärlor dá ao seu trabalho. Pequenos toques, incluindo as cores das armadilhas de fantasmas e até mesmo os óculos de Egon Spengler, aparecem.

Zumbis

Aquele cachorro chato! Patife atrevido que ele era. Aparecendo para nos provocar quando estávamos ocupados detonando patos no clássico Duck Hunt da Nintendo. Gostamos muito de vê-lo reinventado para RV em Duck Season e também amamos vê-lo recriado em pixel art.

Decolar

Nas ruas urbanas, Superman ouviu o pedido de ajuda e está disparando para fazer sua coisa de super-herói. Mais uma vez, Pappasparlor usou o mundo ao seu redor para adicionar um senso de ação às suas fotos.