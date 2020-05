Como ser uma sensação de viagem no Instagram sem sair de casa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Estamos vivendo velhos tempos estranhos no momento e o Instagram também está sentindo isso. No passado, a rede social estava cheia de fotos de viajantes do Instagram mostrando as maravilhosas paisagens de todo o mundo. Agora, todo mundo está preso em casa, há cada vez menos desses.

Porém, existe uma solução, pois você ainda pode viajar pelo mundo usando o Google Maps para um passeio virtual em vez de um passeio real.

Foi isso que uma usuária do Instagram começou a fazer quando problemas com agorafobia a levaram a ter um medo paralisante do mundo exterior. Incapaz de deixar seu apartamento em Londres, Jacqui Kenny levou o Google Maps para viajar para terras distantes.

Quando ela teve a ideia de enviar as imagens para o Instagram, logo se tornou uma sensação no Instagram e agora tem mais de 126.000 seguidores. Talvez se você estiver procurando algo para aliviar o tédio, possa usar a ideia dela como inspiração para algumas viagens digitais.

Passamos pela conta do Instagram do Agoraphobic Traveller para mostrar alguns dos melhores destinos para os quais ela viajou, tudo no conforto de sua própria casa.

Usando o Google Maps para viajar para Sun City, Arizona, o Agorafobic Traveler descobriu essa impressionante vista lateral da rua de uma magnífica árvore projetando uma grande sombra sobre os arredores ensolarados.

Esta é apenas uma das muitas localidades desérticas pelas quais o Instagrammer viajou graças ao poder do Google Street View - provavelmente uma mudança bem-vinda às vistas molhadas pela chuva de Londres visíveis através de sua janela plana.

No sopé da Bolívia, um time de futebol misto recebe instruções de seu treinador e se prepara para praticar no doce calor do sol do verão.

O verão no distrito de Callao, na região de Callao, no Peru, deve ficar um pouco quentinho. Essa visão mostra crianças brincando em uma grande piscina infantil na rua. Um mergulho refrescante no sol escaldante. Uma visão brilhante de outra parte do mundo desfrutada da tela do computador.

Esta imagem foi capturada em 2013 e mostra as consequências do furacão Sandy, um dos furacões mais mortais e destrutivos da época. Aqui vemos os danos que o furacão causou em Staten Island, mas esse mesmo furacão também causou danos em outros lugares. Os ventos atingiram 115 mph, causando a perda de 233 pessoas e danos, totalizando mais de US $ 68 milhões.

Em Western Cape, África do Sul, um homem está parado na porta de sua casa assistindo o carro do Google Street View passando. Uma visão simples das milhas da vida em casa.

Em uma rua tranquila no Cabo Ocidental, na África do Sul, um menino pequeno pode ser visto explodindo um balão azul. Pequenos barracos azuis podem ser vistos atrás dele e o vasto céu azul sem nuvens acima.

Outro tiro do sopé da Bolívia mostra alguns trabalhadores ao lado de uma pista de terra observando o carro do Google passar por eles. Estradas de terra e colinas verdes podem ser admiradas nesta área, sem todo o trabalho de caminhar.

Na beira da estrada, um cavalo solitário parece atrapalhado pelo carro ao atrapalhar seu pacífico pasto. Não é o snap habitual do Instagram de Rio De Janerio, Brasil que você esperaria ver - sem praias ou coquetéis em qualquer lugar à vista.

Esta vista mostra as estradas desgastadas da Mongólia, estendendo-se para as colinas distantes. Essa visão rural certamente exigiria uma longa viagem para ser vista normalmente. O Google Maps oferece fácil acesso a terrenos distantes com apenas alguns cliques.

A natureza encontra o homem. Esta imagem mostra um posto de gasolina no Quirguistão, na Ásia Central, enquanto pastor e seu rebanho passam pelas bombas em sua jornada.

Na beira da estrada no Peru, a América do Sul fica em um campo esportivo bem gasto. Poucos campos esportivos têm uma visão como essa, com cadeias de montanhas se estendendo para longe. Outro local de beleza artificial oculto capturado pelo Google para todos verem.

Algumas vacas verificam o carro do Google enquanto ele passa. Essas belezas bovinas foram fotografadas em Ulaanbaatar, Mongólia e mostram uma visão padrão na estrada que muitos de nós não veríamos diariamente. Embora isso certamente tornasse um trajeto mais interessante para o trabalho.

Outro estalo captura uma família se refrescando em uma piscina infantil na beira da rua em Callao, Peru. Sem dúvida, um tratamento refrescante do calor do sol quente.

Oblast de Kemerovo, Rússia, alguns trabalhadores são vistos cavando fora de um conjunto habitacional. Uma vista urbana das profundezas da Rússia que você provavelmente não verá em outros lugares.

Aparentemente, uma mulher pode ser vista andando com seu gato preto pelas ruas da Bulgária. As estradas cobertas de neve e as colinas contam uma história fria para ela e sua amiga felina.

Uma visão muito mais quente mostra um segurança tentando se refrescar à sombra de uma árvore. Atributos pequenos e peculiares podem ser vistos atrás dele, uma visão regular nas ruas de Celaya, no México?

Uma cena muito mais rural de Belgorod, na Rússia, mostra algumas criaturas emplumadas andando até as águas. Um homem solitário parece distraído com algo à distância e completamente alheio ao carro que passava no Google.

Onde sua estrada comum pode ter algumas flores na beira, as ruas do Peru são um pouco diferentes. Esses Cactii bem colocados parecem estar acenando para os carros que passam. Montanhas cobertas de nuvens também podem ser vistas à distância. Uma vista bastante pacífica.

Outro cacto com vista - desta vez do deserto ensolarado de Florença, Arizona. Este cacto majestoso certamente contribui para um ponto focal esmagador do ambiente árido.

Essa imagem é tão brilhante que quase parece encenada. Um carro colorido está estacionado na beira da estrada no México e quase combina com as casas atrás dela.

Um estalo do Quirguistão mostra um homem andando com uma vaca logo atrás. Uma das primeiras fotos do viajante agorafóbico. A legenda diz:

"Esta é uma das primeiras imagens que capturei que me empolgou em explorar o mundo estranho e maravilhoso do Street View. Não é o meu estilo habitual, mas eu realmente amo a sensação de pintura. Foi tirada no belo país do Quirguistão . "

Esperamos que você tenha gostado desta seleção de imagens. Certifique-se de verificar a conta do Instagram do Agoraphobic Traveller para ver ainda mais.

Em um ambiente hostil, um arbusto solitário paira sobre uma parede, adicionando cores bonitas à área. O viajante agorafóbico tem olhos para encontrar beleza nos lugares mais incomuns. Tudo a partir do conforto de casa.

Esta maravilhosa vista da natureza capturada pelo Viajante Agrofóbico enquanto investigava os desertos de Sharjah nos Emirados Árabes Unidos. Essa visão parece mostrar camelos empinando na areia, mas provavelmente são assustados pelo carro dos mapas. Felizmente, nenhum animal foi ferido durante a criação desta imagem.

Enquanto viajava virtualmente por Baganuur, na Mongólia, o Viajante Agrofóbico encontrou essa grande área de playground, abandonada assustadoramente como uma pequena cidade fantasma brincalhona. Talvez os tubarões tenham assustado todas as crianças.