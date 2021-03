Estas imagens surpreendentes celebram notáveis fotógrafas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Hasselblad, a marca de câmeras mundialmente conhecida, está celebrando incríveis fotógrafas com Hasselblad Heroines, que destaca criadores talentosos de todo o mundo.

A empresa já faz isso há alguns anos e este ano a empresa destaca o trabalho de oito fotógrafos.

Anja Niemi - a artista plstica

Anja Niemi é uma fotógrafa de belas artes que usa imagens encenadas para contar uma história visual.

Esta imagem em destaque foi escolhida como parte dos holofotes Hasselblad Heroines para o artista. Vem de uma série de fotos tiradas em 2018 chamada "Ela poderia ter sido um cowboy" .

Esta seleção de imagens dá uma visão curiosa de um mundo fictício onde uma vaqueira aparece como o foco da arte, mas nunca olha para a câmera. Permanecendo indiferente e misterioso de uma forma verdadeiramente curiosa.

Isabella Tabacchi - a fotgrafa paisagista

Isabella Tabacchi é uma fotógrafa paisagista natural do norte da Itália. Suas imagens premiadas foram elogiadas e é fácil perceber por quê.

Tabacchi diz que "expressa suas emoções capturando a magia do cenário que explora".

O resultado é uma coleção maravilhosa de imagens visualmente surpreendentes, onde o artista usou linhas principais, quadros naturais e elementos de primeiro plano para criar incríveis vistas fotográficas de nosso mundo.

Katerina Belkina - Mestre em Hasselblad em Belas Artes

Katerina Belkina é uma artista russa que produz trabalhos incríveis com fotografia e pintura digital.

Ela foi indicada anteriormente para o Prêmio Kandinsky e ganhou o Prêmio Hasselblad Masters também.

Seu trabalho é uma mistura fascinante de autorretratos com várias técnicas empregadas para explorar as emoções humanas e contar uma história por meio da fotografia.

Alissa Ashley - fotgrafa de retratos

Alissa Ashley é uma fotógrafa autodidata que vive em Los Angeles.

Ela conta uma história interessante sobre sua jornada para a fotografia:

"Meu interesse pelas artes começou muito jovem, começando com o desenho e gradualmente mudando para a maquiagem depois de ver minha mãe aplicando a dela todas as manhãs, porque eu estava tão fascinado pelo elemento transformador. Sem que eu soubesse, esse interesse pela maquiagem me levaria a uma carreira de sucesso no Youtube como influenciadora de beleza, que tenho sido nos últimos 5 anos. Agora estou em um estágio da minha carreira em que me sinto confortável em mudar meu foco para outro meio pelo qual sempre estive apaixonado, que é fotografia. Sou especialista em fotografia de retratos e também tenho uma paixão por fotografia macro e de produtos. ”

Esse interesse pela maquiagem aparentemente foi transferido muito bem para a fotografia, onde a composição da cena ajuda a mostrar a beleza do assunto.

Flra Borsi - a fotgrafa de belas artes

A atração principal do Hasselblad Heroines é Flóra Borsi , uma fotógrafa de belas-artes húngara que usa manipulação fotográfica inteligente para criar imagens de retratos incomuns e surreais.

Hasselblad Heroines explora mais sobre esse toque incomum:

“... Flora usa sua própria vida, memórias e emoções para executar imagens incrivelmente peculiares tendo ela como tema principal. Flóra brinca com a relação entre corpo e eu, reflete sobre a fragilidade do psiquismo humano e levanta questões de representação feminina na arte em suas criações cativantes. "

Jillian Edelstein - fotgrafa de retratos e documentrios

Jillian Edelstein é uma fotógrafa sul-africana que mora em Londres e possui mais de 100 de suas imagens na coleção da National Portrait Gallery .

Ela começou sua carreira fotográfica como fotógrafa em Joanesburgo, na África do Sul, antes de mais tarde se dedicar à fotografia de retratos.

Suas imagens apareceram em várias exposições internacionais, incluindo a The Royal Academy, OXO Gallery em Londres, Sothebys, Les Rencontres Internationales de la Photographie na França e muito mais.

Seu trabalho também foi destaque em várias publicações, incluindo The New Yorker, The New York Times Magazine, The FT Weekend Magazine, Vanity Fair e muitos mais.

Nina Welch-Kling - fotgrafa de rua

Nas ruas da cidade de Nova York, Nina Welch-Kling pinta uma imagem muito diferente com fotografias de rua que capturam vistas atraentes de pessoas, edifícios e seus arredores enquanto ela explora as ruas da cidade.

Seu trabalho faz uso fascinante de luz e sombras para criar fotografias curiosas e visualmente agradáveis que todos podem desfrutar.

Andrea Zvadova - fotgrafa de beleza e retratos

Andrea Zvadova é outra fotógrafa que mora em Londres. Seu trabalho celebra a beleza incomum, a diversidade e a singularidade.

Como você pode imaginar, isso significa um portfólio amplo de algumas imagens impressionantes de retratos de todos os tipos de seres humanos intrigantes.

Natalia Evelyn Bencicova - Hasselblad Master 2016

Natalia Evelyn Bencicova é outra heroína Hasselblad com a capacidade de criar algumas obras de arte intrigantes.

Ela compõe imagens baseadas em narrativas que confundem os limites entre a realidade e sua imaginação.

Com cores desbotadas, imagens simbólicas e composição controlada, ela cria uma arte realmente interessante e atraente. Isso até resultou em ela se tornar Hasselblad Master em 2016 .

Bra Prilov - fotgrafa conceitual

Bára Prášilová é uma fotógrafa surreal e conceitual com um olho para o esquisito, absurdamente bem-humorado e ligeiramente mágico. Ela se esforça muito em seu trabalho, com adereços personalizados, fantasias e muito planejamento.

O resultado de tudo isso é uma série de obras de arte curiosas que realmente levantam uma ou duas sobrancelhas. Em 2014, ela foi nomeada Hasselblad Master na categoria de moda e beleza e é fácil perceber porquê .

Chiara Zonca - fotgrafa de belas artes e paisagens

Chiara Zonca deixou Londres rumo às cenas menos urbanas de Vancouver para se aproximar da natureza. Ela aproveitou a oportunidade para criar algumas fotografias de paisagens magníficas e obras de arte brilhantes.

Ela se inspira em áreas imprevisíveis da paisagem para criar vistas incomuns e também fotos fantásticas .

Julia Fullerton-Batten - fotgrafa de belas artes

Julia Fullerton-Batten é uma fotógrafa de belas artes com mais de uma década no campo. Ela está envolvida em grandes projetos e recebeu vários prêmios de prestígio, incluindo tornar-se Hasselblad Master em 2008.

Seu trabalho usa locais incomuns, cenários criativos e cobre assuntos polêmicos com imagens que imploram ao usuário para olhar mais de perto e questionar o que está vendo.

Tina Signesdottir Hult - fotgrafa de belas artes

Tina Signesdottir Hult é outraHasselblad Master especializada em belas-artes, retratos e arte conceitual.

Ela é autodidata e se orgulha de nunca usar flash, mas sim de usar luz natural para obter os melhores resultados.

Seus retratos capturam a fragilidade e vulnerabilidade do assunto e também suas complexidades.

Maria Svarbova - fotgrafa de retratos

Maria Svarbova é uma fotógrafa de retratos cujo estilo foge da norma e experimenta o espaço, a cor e a atmosfera.

Ela descreve seu trabalho com palavras melhores do que poderíamos:

"A atmosfera que é representada por uma paleta de cores pastel e tons superexpostos transporta o espectador para um mundo esterilizado no qual os personagens optaram por desistir de qualquer tipo de extravagância emocional que pudesse desmascará-los. Minhas fotos são minimalistas, mas também futuristas."

Anna Devs - fotgrafa criativa

Anna Devís é uma arquiteta treinada cuja paixão pela fotografia criativa levou a algumas imagens interessantes que estão muito longe da fotografia de arquitetura tradicional.

Os trabalhos resultantes apresentam um estilo inconfundível e também oferecem muita diversão.

Escrito por Adrian Willings.