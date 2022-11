O GoPro Hero 11 Black Mini é agora enviado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O GoPro Hero 11 Black Mini, como o nome sugere, é uma versão miniaturizada da mais recente câmera de ação de bandeira da marca.

Estava previsto originalmente para lançamento em outubro, mas atrasos atrasaram o lançamento de volta. A partir de hoje, no entanto, a câmera de ação diddy está finalmente sendo lançada.

A GoPro Hero 11 Black Mini é essencialmente a mesma câmera que seu irmão mais velho, apenas as telas foram removidas para reduzir o tamanho, bem como para aumentar a durabilidade.

Isto torna o Mini ideal para aplicações como drones FPV, onde você não estará procurando emoldurar sua foto, mas sim se preocupando com o peso, tamanho e robustez.

Outra diferença importante é que a bateria é embutida e não removível, no entanto, GoPro diz que ainda usa sua mais nova tecnologia de bateria Enduro, de modo que ele terá um bom desempenho em baixas temperaturas.

O Hero 11 Black Mini também acrescenta um conjunto adicional de abas de montagem na parte traseira da câmera, o que significa que ela pode ser montada em uma grande variedade de locais.

Ele utiliza o mesmo sensor 8:7 que o Hero 11 Black, permitindo o travamento no horizonte de 360 graus, a atualização das imagens e a nova lente digital HyperView.

Como não há telas adequadas, será necessário emparelhar a câmera com o aplicativo GoPro Quik para acessar as configurações mais avançadas. Entretanto, se você for um assinante GoPro, a câmera pode automaticamente carregar os vídeos de destaque editados para a nuvem toda vez que estiver conectada para carregar, muito útil.

O GoPro Hero 11 Black Mini está disponível a $299,98 / £299,98 para assinantes GoPro, seu MSRP normal é $449,98 / £449,98.

Ele está disponível hoje no site da GoPro, com outros varejistas a seguir.

Escrito por Luke Baker.