(Pocket-lint) - GoPro introduziu sua mais recente câmera de ação, a Hero 11 Black, e ela está disponível em três sabores.

O Hero 11 Black vem no mesmo chassis que o Hero 10 Black, mas uma nova versão, menor, sem telas também estará disponível - o Hero 11 Black Mini.

A marca também está vendendo um pacote de Creator Edition, que vem com uma pega de bateria com botões embutidos, um microfone direcional e uma luz LED.

Todas as três variedades oferecem as mesmas características e especificações, apenas o Mini tem uma bateria não removível com uma capacidade ligeiramente menor.

A característica de destaque do Hero 11 Black é seu maior sensor de 1/1,9 polegadas 8:7, que permite novos modos de disparo e fotos 27MP.

Ele também pode capturar cores de 10 bits pela primeira vez, o que equivale a 64 vezes mais cores do que o vídeo padrão de 8 bits.

Isto é um grande negócio para qualquer pessoa que goste de colorir suas filmagens, pois permite que o vídeo seja empurrado ainda mais sem a introdução de artefatos.

GoPro introduziu uma nova lente digital com um FOV ainda mais amplo que o SuperView, chamado HyperView. Enquanto isso, o SuperView foi ampliado para mais resoluções e pode ser usado a 5,3K 60fps, assim como 4K 120fps.

O HyperSmooth foi ainda mais aperfeiçoado neste modelo e o Bloqueio Horizon 360 acrescenta novas capacidades que só eram possíveis anteriormente com o Mod. de lente Max Lens.

A bateria de Enduro da GoPro, para a disparo prolongado em tempo frio, está agora incluída na caixa com os modelos de edição padrão e criador.

A marca também introduziu um esquema de menu simplificado opcional para os recém-chegados, que retira alguns dos incômodos de sua filmagem.

Este lançamento também traz novos recursos de armazenamento automático em nuvem e clipes de destaque gerados pela IA para os assinantes do GoPro.

O Hero 11 Black e Creator Edition estão disponíveis hoje, enquanto o Mini será lançado em 25 de outubro. Os preços são os seguintes:

O GoPro Hero 11 Black retails por $499,99/£499,99 ou $399,98/£399,98 para os assinantes de GoPro.

O GoPro Hero 11 Black Creator Edition custa $699,99/£699,99 ou $579,98/£579,98 para assinantes.

O Mini, quando for lançado, custará $399,99/£399,99 ou $299,98/£299,98 para os assinantes.

