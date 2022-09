Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Não foi surpresa ver os rumores sobre a próxima câmera preta Hero 11 da GoPro, uma vez que a marca tende a lançar um produto por volta da mesma época a cada ano.

Mas com rumores apontando para a nova câmera usando o mesmo chassi do Herói 9 e 10, algumas pessoas estavam esperando por algo um pouco diferente.

Agora, fotos vazadas sugerem que talvez estejamos vendo exatamente isso, com o Hero 11 Black Mini previsto para ser lançado ao lado de seu irmão de tamanho normal.

As imagens mostram uma câmera quadrada menor que carece dos visores dianteiro e traseiro vistos no Hero 11 Black cheio de gordura.

No lugar da tela frontal há um botão com o logotipo Bluetooth, presumivelmente usado para conectar a um smartphone.

As abas de montagem dobráveis são encontradas na base e na parte traseira do Mini, permitindo que ele seja montado de mais maneiras do que a câmera normal, sem a necessidade de acessórios adicionais.

Na lateral, há uma única aba, presumivelmente para a bateria, que é muito menor do que a do GoPros padrão, sugerindo que talvez não tenhamos o mesmo tipo de tempo de funcionamento no companheiro diddy.

Os fãs das antigas câmeras da GoPro Session certamente ficarão entusiasmados com esta notícia, assim como os entusiastas do drone FPV, pois esperamos que seja um pouco mais resistente do que o Hero 10 Bones.

Esses são todos os detalhes que temos por enquanto, mas desde o lançamento do Hero 10 Black em setembro do ano passado, provavelmente saberemos mais em breve.

Escrito por Luke Baker.